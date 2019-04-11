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Социологи опубликовали свежие рейтинги кандидатов в президенты

Сегодня, 20:49

За последнюю неделю увеличилось количество тех, кто верит в победу Петра Порошенко


Свежие данные опросов по поддержке кандидатов перед вторым туром обнародовали социологи.
В частности, группа "Рейтинг". Там отмечают: среди тех, кто точно пойдет на выборы – на вопрос – за кого вы отдадите свой голос 21 апреля, 61% опрошенных ответили – за Владимира Зеленского. За Петра Порошенко готовы проголосовать 24% опрошенных украинцев. Затруднились 15%.

"Прочные позиции Владимира Зеленского есть на востоке и юге – здесь он однозначный лидер. Также он побеждает в центральных регионах. И конкурирует – по сути результат является одинаковым – с Петром Порошенко в западной части Украины", – говорит заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

68% украинцев пойдут голосовать 21 апреля – таковы данные последнего опроса, проведенного командой "Сегодня" и американской исследовательской компанией Edison Research. Мы уже в течение недели внимательно следим за настроениями украинцев перед вторым туром президентских выборов. Сегодня мы представляем ответы сразу на два вопроса, которые мы поставили украинцам.

За кого вы будете голосовать во втором туре президентских выборов?
58% опрошенных ответили, что за Владимира Зеленского.
28% респондентов проголосуют за действующего президента.
Затруднились с ответом 14%.

Кто станет президентом, по вашему мнению, не зависимо от того – за кого вы сами планируете отдать свой голос?
55% опрошенных верят в победу Владимира Зеленского.
21% – уверены, что победит Петр Порошенко.

Примечательно, что за последнюю неделю увеличилось количество тех, кто верит в победу Петра Порошенко. Независимо от предпочтений. Этот показатель вырос с 17%. В победу Владимира Зеленского верят практически без перемен 55% опрошенных.

Ранее команда "Сегодня" вместе с компанией Edison Research поинтересовалась, без кого граждане не представляют украинской политики сегодня?!


Накануне украинцы рассказали, смогут ли дебаты Порошенко и Зеленского изменить их мнение. Люди сомневаются, что кандидаты смогут проявить себя по-новому.


Также "Сегодня" поинтересовались у украинцев, нужны ли дебаты между кандидатами на пост президента вообще.

Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.


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Тег выборы, опрос, Порошенко, рейтинг, Зеленский, результаты, социологи

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