Российские "выборы" в Крыму не признала еще одна страна

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Грузия не признает так называемые выборы, которые проводит Россия в оккупированном Крыму. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) Грузии на официальной странице в Twitter.

"Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемые местные выборы в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированным Россией", – заявил МИД Грузии.

Ранее сообщалось, что Литва и Латвия также не признают "местные выборы" в Крыму. Балтийские страны подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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8 сентября в России проходит единый день голосования – около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят "выборы". Внешнеполитическое ведомство призвало международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России и увеличить давление на РФ.

В МИД напомнили, что АРК и Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. При этом одной из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины.

Прокуратура Автономной Республики Крым призвала жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных "выборах", которые проводит Россия. Кроме того, прокуратура объявила в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. В настоящее время оккупированный Россией Крым и сама Россия находятся под санкциями западных стран, под санкции попадают также компании, работающие с этими странами или Крымом в определенных сферах.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму:

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