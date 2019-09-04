Прокуратура АР Крым объявила в розыск главу оккупационного "избиркома"

Сам подозреваемый уже дал дерзкий ответ на обвинения и пригласил украинцев в Симферополь

Иллюстрация / Фото: Pixabay

Прокуратура Автономной Республики Крым объявила в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева, который готовит местные "выборы" на аннексированном полуострове.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, пособнику оккупантов уже объявили о подозрении в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

"Суд удовлетворил ходатайство Прокуратуры АР Крым и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении главы "избирательной комиссии", который уклоняется от уголовной ответственности. Суд дал согласие на привлечение подозреваемого к уголовной ответственности при его фактическом отсутствии", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что объявленный в розыск глава "избиркома" еще 16 марта 2014 года помогал в проведении так называемого референдума на территории полуострова.

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В свою очередь сам Малышев заявил российским СМИ, что объявление его в розыск украинскими правоохранителями никак не отразится на проведении "выборов".

"Это они, видимо, возбудились из-за грядущих "выборов" 8 сентября. Вот меня и вспомнили. Эта придуманная прокуратура оправдывает необходимость собственного существования подобными шагами. Меня это не волнует, не тревожит и никак не отразится на моей работе", – сказал он.

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Отдельно Малышев поведал: "С удовольствием хотел бы увидеть этих следователей, которые ходатайствовали о моем розыске".

"Хотел бы, чтобы они приехали в Симферополь, я нашел бы время, и мы обсудили бы все вопросы, которые у них возникли в связи с обвинениями против меня. Это было бы объективно и правильно. У меня же просто нет времени к ним ехать, да и нежелательно туда ехать", – рассказал пособник оккупантов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Белый дом готовит новые санкции против России за аннексию Крыма.

Мы также писали, что в июне сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.

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