Самые впечатляющие резиденции глав государств мира: от от дворца в Индии до фермы в Уругвае

Лондон. Вместе с резиденцией новым премьерам Великобритании достается кот-мышелов / Фото: AFP

У каждого лидера страны есть своя резиденция. Президент США живет и работает по адресу Вашингтон, Пенсильвания-авеню, 1600, в Белом доме. Его история началась в 1791 году, когда первый президент Джордж Вашингтон выбрал здесь место для американских лидеров, удовлетворив наконец примерившихся северян и южан. Новоселье здесь в 1801 году отпраздновал третий президент США Томас Джефферсон. Иностранец может посмотреть, где живет и работает Дональд Трамп, отправив заявку в американское посольство минимум за три месяца до даты экскурсии. Американцы должны написать соответствующее прошение сенатору своего штата, который и будет сопровождать вас на экскурсию. Кстати, совершенно бесплатную.

Известно, что премьер-министры Великобритании с 1735 года непостоянно, а с 1905 года на постоянной основе живут и работают по адресу Лондон, Даунинг-стрит, 10. Для этой резиденции по указанию первого британского премьер-министра Роберта Уолпола (управлял Соединенным Королевством с 1721 по 1742 год) были соединены воедино три выделенных для нужд правительства здания XVI—XVII веков. Главной достопримечательностью этого рабочего правительственного помещения является кот, который поставлен на государственное довольствие, только бы ловил мышей. Недавно, кстати, Ларри, главный кот Великобритании, едва не сорвал визит президента США Дональда Трампа.

Главная резиденция президента Франции Елисейский дворец в Париже находится по адресу Фобур Сент-Оноре, 55. Она считается и одним из самых красивых рабочих мест мировых лидеров. Сначала, в 1718—1722 годах, граф Эвре из семейства Латур д’Овернь (одни из немногих во Франции с титулом иностранных принцев суверенного достоинства) построил фешенебельный особняк. В 1816 году его купил Людовик XVIII, у которого резиденцию "национализировал" в 1848 году президент Второй республики Луи Наполеона Бонапарта. В 1853—1867 годах особняк был перестроен в Елисейский дворец в том виде, в котором знают его современники.

Офис с туристами

Рабочее место президента Украины — Офис президента, ранее называвшийся Администрацией и Секретариатом, — находится в Киеве по адресу Банковая, 11. Само здание с массивными колоннами было построено коммунистами в 1936—1939 годах. Первым в него въехал штаб Киевского военного округа, а после Второй мировой войны здесь был Центральный Комитет Компартии Украины.

До недавнего времени попасть сюда простому человеку было невозможно. С 25 апреля этого года в Офис президента водят экскурсии. Желающим просто нужно заполнить на сайте Офиса электронную форму с обязательным указанием данных своего паспорта и ждать приглашения на одни из ближайших выходных.

А вот в церемониальной резиденции президента Украины в ­Мариинском дворце экскурсии проводились постоянно, прерываясь лишь на период реставрационных работ. Это здание с убранством в стиле барокко и ренессанса решила построить в качестве южной резиденции императрица Елизавета Петровна (25 ноября 1741 — 25 декабря 1761 года). Но первой из монархов здесь побывала Екатерина II в 1787 году во время своего путешествия в Тавриду. В 1789—90 годах в одном из флигелей дворца устраивались публичные театральные представления. Теперь наши президенты проводят здесь официальные приемы.

"Ак-сарай" для Эрдогана

Самой большой резиденцией считается дворец президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, появившийся пять лет назад. На строительство Белого дворца ("Ак-сарай") на 1100 комнат ушло 615 млн долларов. Он оказался в 50 раз больше Белого дома и в три раза больше Букингемского дворца в Лондоне. Убранством он тоже мало кому уступает. Коридоры комплекса площадью 300 000 кв. м облицованы зеленым мрамором и бордовым гранитом, а некоторые туалетные комнаты оштукатурены материалом из шелкового волокна. Главное здание из трех этажей оснащено новейшими системами безопасности, включая бункеры, способные выдержать био-, хим- и ядерную атаки, а также имеет комнаты с высокотехнологичными средствами защиты от кибератак и шпионажа, "глухие" номера без розеток и спецкомнаты на случай войны.

Супердворец

До возведения турецким лидером своего "Ак-сарая" титул самой крупной правительственной резиденции гордо носила официальная резиденция президентов Индии "Раштрапати Бхаван" ("Дом президента") в Нью-Дели. Первоначально этот дворец возводился для британского вице-короля в начале XX века в течение 17 лет вплоть до 1930 года. Известно, что на него ушло более 700 млн кирпичей и около 85 тыс. куб. м камня. Например, ступеньки в здание сделаны из белого мрамора. Вообще дворец имеет два ярко выраженных цвета — белый и красный. Красная территория предназначалась для местного обслуживающего персонала, белая — для британской знати.

После того, как Индия получила независимость от британского правления в 1947 году и избрала своего первого президента в 1950 годах, дворец площадью 18 580 кв. м был перепрофилирован в обитель президента. Здесь лидеры Индии и живут, и работают, и участвуют в официальных церемониях.

Купол здания напоминает купол Римского пантеона, под которым нынче заседает Верхняя и Нижняя палаты индийского парламента. Во дворце 340 комнат, а рядом был разбит огромный розовый сад. В розарий пускают публику, а вот дворцовая территория доступна только для организованных властями экскурсий. В туре обязательно посещение церемониальной комнаты, где высокие гости обмениваются подарками с индийским правителем.

Для самого себя

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (1991—2019), когда задумал перенос столицы из Алматы в Астану (сейчас Нур-Султан), присмотрел на левом берегу реки Ишима свободную просторную территорию под свою резиденцию под названием "Акорда" ("Белая ставка").

Здание высотой 80 м со шпилем из золота выполнено из монолитного бетона, а на фасад пошел итальянский мрамор толщиной от 20 до 40 см. Здание состоит из пяти надземных этажей, высота первого этажа составляет 10 м, всех остальных — по 5 м и двух подземных для персонала. Общая площадь здания составляет 36 720 кв. м. В 2008 году журналист новостей "Сегодня" вместе с коллегами из стран СНГ побывал внутри резиденции для интервью с Назарбаевым. На КПП за 100 метров от "Акорда" нас попросили сдать все мобильные телефоны и фотоаппараты. Диктофоны были тщательно проверены, и после личного досмотра мы смогли пройти к величественному зданию. В нем мы сразу попали в парадный холл площадью 1800 кв. м с гранитным полом, мраморными колоннами, огромными люстрами из хрусталя (центральная весит 3 тонны) и бронзовыми скульптурами одного из национальных символов казахов — сакского воина. Стены, ниши для люстр и верхняя часть колонн там украшены позолоченным орнаментом.

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В Гвинее и Уругвае скромно

У президентов Уругвая рабочее место сменилось уже несколько раз. Сначала это было двухэтажное историческое здание, расположенное на площади Независимости в Монтевидео. Здание на несколько комнат с просторным холлом на первом этаже было построено в сочетании дорического и колониального стилей в 1873 году. Через 8 лет его выкупило правительство Уругвая у хозяина для диктатора Лоренцо Латорре (1876—1880). После восстановления демократии в 1985 году было решено здесь сделать музей, куда были перенесены останки основателя Уругвая Хосе Артигаса (годы жизни 1764—1850), а для работы президента выбрали здание 1970-х, где в свое время размещалось министерство обороны. Но и тут лидеры Уругвая задержались не надолго. В 2006 году президент Табаре Васкес (2005—2010) решил перенести резиденцию в более современное стеклянное здание под названием Исполнительная башня, а из Либерти-билдинга сделали больницу скорой помощи. Тем не менее и это здание не пришлось по душе 40-му президенту Хосе Мухике Кордано (2010—2015). Он управлял страной со своей обветшалой фермы, где даже нет централизованного водоснабжения. За такую жизнь Мухика получил прозвище "самый бедный президент в мире".

Не менее скромной является и официальная резиденция президента африканской Экваториальной Гвинеи. Это двухэтажное здание под названием Sekhoutoureah с просторными залами внутри. Обстановка довольно разная — от простой плитки на полу до позолоченных панно на стенах.

Ненужный дом

За 200 млн долларов построил для себя на горе резиденцию с огромным стеклянным куполом из пуленепробиваемого стекла третий президент Грузии Михаил Саакашвили (2008—2013). Поскольку выбрал он для этого исторический район Тбилиси Авлабари, она получила название Авлабарская Резиденция. Заселился туда Саакашвили в 2009 году.

Полноценно свой срок там отработал только четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили (2013—2018), а нынешний Саломе Зурабишвили, по решению правительства, вынуждена работать в более скромных апартаментах — в бывшем дворце князей Орбелиани на улице Атонели, возведенном в конце XIX века. Официально выселение лидера из современного здания произошло в целях экономии. Но есть и политический подтекст. Местные журналисты рассказали новостям "Сегодня", что Авлабарская Резиденция все еще напоминает правящей партии "Грузинская мечта" об их оппоненте Саакашвили.

С 2018 года в правящей команде рассматривают три варианта судьбы Дворца. Есть предложение объявить его Дворцом Республики и использовать для приема высокопоставленных зарубежных гостей. Еще рассматривается вариант переселения туда Конституционного суда, который пока заседает в Батуми. При этих вариантах остается открытым вопрос о финансировании помещения из госбюджета. Поэтому не исключена и приватизация дорогостоящего строения, например, под отель.

ФРГ: прозрачный кабинет Меркель

У канцлера ФРГ рабочий кабинет в новеньком современном здании с прозрачным фасадом под названием Bundeskanzleramt ("Ведомство"). Оно было построено в 2001 году на излучине реки Шпрее в центре правительственного квартала Берлина, поскольку после объединения ГДР и ФРГ столицу перенесли из Бонна в Берлин. Зал заседаний правительства на 7-м этаже под кабинетом канцлера. А на самом верхнем этаже — апартаменты главы правительства. Там жил канцлер Герхард Шредер (1998—2005), а Ангела Меркель предпочитает ночевать в своей квартире.

ЮАР: всего две приемные

Махламба Ндлопфу (в переводе с языка тсонга — "Новая заря") в Претории является официальной резиденцией президента ЮАР. Здание всего на две приемные комнаты в традиционном кейп-голландском стиле было завершено в 1940 году.

Боливия: "сожженная" резиденция

Резиденция президента Боливии в Ла-Пасе называется дворцом Кемадо, но имеет прозвище "Сожженный". Все потому, что во время восстания в 1875 году дворец подожгли и он сгорел дотла.

Иран: дворец Матери Шаха

У президента Ирана Хасана Рухани тоже довольно скромная резиденция — один из двухэтажных домиков во дворце Саадабад в Тегеране. Это дворец Матери Шаха, который был построен в начале XX века. Он закрыт для публики.

Канада: в доме лесопромышленника

На улице Сассекс-драйв, 24, в Оттаве находится официальная резиденция премьер-министра Канады. Этот дом был построен в 1868 году лесопромышленником и депутатом парламента Джозефом Карриером в качестве свадебного подарка жене.

Напомним, не так давно в Офисе президента передумали переезжать с Банковой. Изначально планировалось, что глава государства и весь его аппарат отправятся работать на новое место – в здание Украинского дома на Европейской площади в Киеве. Однако Андрей Богдан признал, что сейчас сложно это сделать.

Это при том, что Зеленский выступил за перенос своего Офиса с улицы Банковой.

В июне он ознакомился с проектом реорганизации Администрации президента Украины и ее переноса в здание на Европейской площади в центре Киева, в котором в настоящее время располагается Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", также известный как Международный конгресс-центр (ICC).

Обсуждалась также перспектива организации в нынешнем здании Офиса президента музейного комплекса.

Напомним, что новый хозяин на Банковой решил открыть ее для посетителей – вход в администрацию теперь открыт, к тому же никаких документов для прохода предоставлять больше не нужно.

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