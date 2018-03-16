Газ "Новичок" мог находиться в багаже дочери Скрипаля – Telegraph

В британских спецслужбах озвучили новые детали в деле по отравлению шпиона

В отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля была "задействована" его дочь Юлия, которая об этом даже не подозревала. Нервно-паралитическое вещество "Новичок" могло находиться в ее багаже. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

Следствие полагает, что дочь шпиона прибыла в Солсбери уже с отравляющим веществом. По версии британских спецслужб, "Новичком" могли быть пропитаны предметы гардероба, ее косметика, привезенные ею подарки из Москвы, которые планировалось открыть в доме Срипаля.

Спецслужбы считают, что Юлия стала своего рода орудием Москвы и была нацелена на своего отца.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как позже стало известно, экс-ГРУшник был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В итоге Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления Скрипаля.