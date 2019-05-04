Скандал вокруг министра Ревы и официальная победа Зеленского: ТОП-5 новостей недели

ЦИК рапортует, что готов к досрочным выборам в Раду

Фото: facebook.com/sluga95.

Пока Россия готовит полномасштабное вторжение на Донбасс, в стране вооружают пограничников. Читайте самые главные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Зеленский победил на выборах президента Украины: официальные данные от ЦИК

Президентские выборы в Украине, за которыми пристально следил сайт "Сегодня", официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля. Согласно официальным данным от ЦИК, на выборах президента Украины победил Владимир Зеленский.





"По итогам повторного голосования и по итогам выборов избранным президентом Украины является Владимир Александрович Зеленский", – отметила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Итого, согласно итоговым подсчетам:

за Владимира Зеленского проголосовало 13 541 528 человек, что составляет 73,22% голосов;

за Петра Порошенко проголосовало 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45% голосов.

Конституция Украины и закон "О выборах президента Украины" регламентируют процедуру вступления в должность вновь избранного главы государства. Согласно Основному Закону, новоизбранный президент Украины вступает на пост не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады. Приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины. Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского должна будет состояться не позднее 2 июня.

Новые корабли и вертолеты: Порошенко рассказал о технике для пограничников

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Государственная пограничная служба будет усилена новой техникой – для пограничников построят 22 патрульных корабля и закупят 24 вертолета. Об этом он заявил 3 мая во время поездки в Черкасскую область в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

"На днях Украина отметила День пограничника. Эта дата в календаре напоминает нам об исторических источниках Госпогранслужбы, о событиях ХХ века. Руководители УНР понимали важность закрытия границы с Россией и создания пограничной охраны для защиты молодого украинского государства", – сказал он.

Порошенко отметил, что Служба внедряет современные подходы интегрированного управления границами и проводит совместные мероприятия по противодействию трансграничной преступности. Налажено эффективное сотрудничество с пограничными и правоохранительными ведомствами стран-партнеров и международными институтами по безопасности.

"Развернуто региональное управление Морской охраны, корабельно-катерный состав пополнен новым катером Морской охраны типа UMC-1000. В этом году ожидаем заключения договоров на строительство 22 современных кораблей патрульного класса. Для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета. В стране реализуется 18 совместных международных проектов, касающихся совершенствования охраны границы", – подчеркнул президент.

Заявление министра Ревы по соцвыплатам на Донбассе: все подробности скандала

Вокруг министра соцполитики Украины Андрея Ревы разгорелся скандал. Он возник после заявления министра в СМИ относительно совыплат жителям оккупированной части Донбасса.

В эфире ВВС World вышел сюжет, где было подано две цитаты Ревы, в которых он, в частности, говорит, что все, кто был настроен проукраински, уже выехали из оккупированного Донбасса, а остальных ему не жаль.

Так, британский телеканал ВВС опубликовал сюжет о том, что сейчас происходит на Донбассе, и в частности, как на линии разграничения, так и по обе ее стороны. Одним из государственных деятелей Украины, которого попросили прокомментировать ситуацию, кроме прочего, с соцвыплатами для жителей неподконтрольных территорий, стал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"А те, кто остался, и хочет получать пенсии и там, и тут, – пусть подождут… […] Мне их абсолютно не жаль никого. Мне жаль тех солдат и офицеров, которые погибли там из-за этих мразей", – прокомментировал Рева.

Сам сюжет опубликовала на своей странице в Facebook журналист телеканала ВВС Ольга Мальчевская.

Буквально в течение нескольких часов в обществе и украинском политикуме вспыхнул скандал. Многие осуждали слова министра и требовали объяснений. В результате Андрей Рева опубликовал на своей странице в Facebook обобщенное заявление, в котором объяснил, что его слова якобы были вырваны из контекста.

"Несколько недель назад ко мне обратились журналисты ВВС с просьбой о интервью по поводу ситуации с социальными выплатами на временно оккупированных территориях Украины.

Позиция, которую представила журналист уважаемого агентства заключалась в том, что правительство Украины является главным виновником страданий людей на оккупированной территории и страна, которая стремится в ЕС не может так поступать со своими гражданами.

Я обратил внимание уважаемой журналистки, что настоящей причиной страданий людей на оккупированных территориях не украинская власть, а российская агрессия, оккупация. Ведь проблемы с социальными выплатами существуют только там, где правительство не контролирует ситуацию. Интервью длилось более получаса. Мы общались по всем проблемам временно оккупированных территорий, в том числе обсуждали причины оккупации.

Но когда я посмотрел сюжет ВВС, то сказать, что я был шокирован этим сюжетом – это значит не сказать ничего. Из всего получасового интервью в сюжете была использована только одна моя фраза, которую автор сюжета использовала в качестве иллюстрации якобы моего личного отношения ко ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ гражданам Украины, проживающих на оккупированной территории.

В связи с этим, считаю необходимым объяснить свою позицию относительно данной проблемы непосредственно украинскому обществу без посредников. Хочу подчеркнуть, что я считал и считаю обязанностью правительства помощь жителям оккупированных территорий в получении социальных выплат, включая пенсии.

Более того, сегодня всем гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, пенсия по личному обращению выплачиваются на территории, подконтрольной правительству. Действительно, не все граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории на сегодняшний день получают пенсию от Украинского государства. Почему так происходит? Причины для этого разные. Некоторые люди из-за физической немощи не могут пересечь линию разграничения, а некоторые в результате сознательного нежелания ее пересекать из-за страха встречи с украинскими правоохранителями", – отметил Рева.

МИД Украины: Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс

Решение Кремля об упрощенном порядке предоставления российского гражданства украинцам на Донбассе имеет целью легитимизацию военного присутствия России и создание правовой основы для открытого применения вооруженных сил РФ против Украины. Проще говоря, таким образом Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Этот указ является грубым нарушением принципов суверенитета, территориальной целостности и политического единства Украины, а также мощным ударом по Минским договоренностям. Мы решительно осуждаем этот акт Кремля, который в юридическом плане является недействительным и ничтожным, а также не изменит принадлежность к украинскому гражданству жителей оккупированных районов Донбасса. Очевидно, что Российская Федерация прибегла к незаконной выдаче российских паспортов с целью оправдать и легитимизировать свое военное присутствие на оккупированных частях Донбасса", - заявил украинский дипломат.

По его словам, страны-участницы ОБСЕ хорошо знакомы с тем, как Россия пытается отрицать очевидные факты для сокрытия своего военного вторжения на Донбасс.

"Но сейчас, с этой так называемой "паспортизацией", она пытается создать правовую основу для открытого применения вооруженных сил РФ против Украины", – подчеркнул Прокопчук.

Прокопчук также обратил внимание на то, что указ был подписан Путиным сразу после проведения свободных и демократических выборов в Украине, что "свидетельствует о главной цели России – дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине в период после выборов".

"Россия сделала намеренный шаг к уничтожению Минских договоренностей и несет ответственность за последствия", - подчеркнул он.

Напомним, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса.

В ЦИК заверили, что будут готовы провести досрочные выборы в Раду

В случае объявления досрочных парламентских выборов, Центральная избирательная комиссия будет готова к их проведению. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"Я думаю, в случае, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены для того, чтобы они состоялись, будут также оперативно решены, потому что мы имеем вопросы законодательства, регулирующего (проведение выборов, – Ред.), вопрос о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые имеют очень важное влияние, и которые в рамках парламентских выборов будут значительно большей проблемой, чем на уровне президентских", – сказала она.

По мнению Слипачук, это является комплексным вопросом, но ЦИК в пределах своих полномочий будет осуществлять все, чтобы сделать те шаги, которые необходимы для избирательного процесса.

Напомним, что ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.

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