Сколько Украина заработает на казино и кто остановит войну на Донбассе: главные высказывания недели

Джо Байден. Фото: AFP

Как западные эксперты оценивают текущие процессы в украинской экономике и что думают в Литве по поводу "Северного потока – 2": читайте ТОП-5 цитат уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Джо Байден: Если меня изберут президентом США, я сделаю Украину приоритетом в международной политике

Представитель Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден сделал громкое заявление относительно Украины. Пока в нашей стране только обсуждают возможность подключения США к "нормандскому формату", Байден заявил, что готов сделать Украину приоритетом во внешней политике, если станет новым президентом.

Сейчас в США ведущие партии готовятся к так называемым "праймериз", чтобы определить единого кандидата от своей политической силы для участия в президентской гонке. Совет по международным отношениям США (CFR) опросил кандидатов от Демократической партии относительно их позиции по основным вопросам международной политики.

Так, на вопрос "Если бы вас избрали президентом США, чтобы вы сделали для противостояния российской агрессии против Украины?", экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что сделал бы Украину приоритетом международной политики.

"В военной сфере, я предоставил бы помощь в сфере безопасности от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также расширил бы успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", – сказал он.

Говоря об экономическом аспекте, то на посту президента США он бы попытался увеличить инвестиции и поддержал бы энергетическую безопасность Украины от России, особенно в случае, если Москва таки достроит "Северный поток – 2".

"Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов. Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине. Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", – добавил Байден.

Судя по словам американского политика, Украина, как минимум, может получить серьезную поддержку от Вашингтона, если он победит. Как сообщали новости "Сегодня", согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%. В то же время Трамп считает, что Байден одержит поражение в праймериз.

Андерс Аслунд: В украинской экономике пришло время для стремительного роста

Западных экономистов впечатлил рекордный рост экономики Украины,который побил рекорд с 2016 года. При этом специалисты отмечают, что теперь перед Украиной стоит задача удерживать развитие экономики.

Так, экономист международной ассоциации финансовых институтов "Института международных финансов" Бенджамин Хильгенсток подсчитал, что даже если остальные кварталы 2019 года покажут нулевое повышение ВВП Украины, то общегодовой рост все равно составит около 3%.

Экономист аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд также отметил, что для Украины пришло время "стремительного роста".

"В украинской экономике пришло время для стремительного роста, так как инфляция стабилизировалась при минимальном дефиците бюджета и жесткой монетарной политике. Обменный курс гривни повысился, как и нужно, чтобы сохранить рабочую силу в Украине. Наконец, мы видим рост, но права собственности нужно защитить", – написал Аслунд на своей странице в Twiiter.

При этом британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш уверен, что у Украины есть все условия, чтобы догнать Польшу, чья экономика растет с 1994 года в среднем на 4,3% в год.

"Учитывая низкий старт, нет причин, по, которым Украина не могла бы достичь подобного уровня роста в условиях верной комбинации решений", – отметил Эш у себя на странице в Twitter, отвечая на слова финансиста Михаила Демкива о том, что Украине нужно еще много лет, чтобы достичь уровня Польши.

Уильям Тейлор: Войну на Донбассе может закончить только президент РФ Владимир Путин

В США назвали единственного человека, способного остановить войну на Донбассе: это президент РФ Владимир Путин. А санкции оказывают такое давление на Москву, что можно ожидать от Кремля позитивных сдвигов в урегулировании конфликта.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Он уверен, что сама Украина не остановит войну, а ключ к разрешению конфликта находится в Кремле.

"Единственный, кто может это сделать, – Владимир Путин… Путин способен остановить эту войну хоть завтра. Он может просто сказать так называемым ЛНР и ДНР, чтобы те остановились. Он может забрать с Донбасса армию, спецслужбы, российское вооружение – и все", – сказал Тейлор.

В то же время он назвал позитивными звонки Зеленского Путину и отметил важность хоть какого-то контакта Киева с Москвой на самом высоком уровне.

"Важно и отлично то, что в моменты обострений президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты. Итак, сейчас существует возможность того, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива. Украинцы и россияне теперь, в принципе, способны об этом говорить, и для меня это вдохновляющая новость", – подчеркнул дипломат.

Тейлор отметил, что санкции сильно давят на Москву, они оказывают влияние, а люди, близкие к хозяину Кремля, обеспокоены санкциями и ищут возможности ослабить их.

"Санкции продолжаются значительно дольше, чем прогнозировали и представляли себе и Путин, и его команда. Они влияют и на российскую экономику, и на конкретных людей, которые ограничены в возможности путешествовать, активы которых заморожены. Это – реальное влияние. И я верю, что благодаря этому давлению Путин может принять то решение по Донбассу, о котором я говорю", – добавил американский дипломат.

Гитанас Науседа: "Северный поток–2" – это удар по диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа вступился за Украину, подтвердив свою позицию, заявленную еще его предшественницей Далей Грибаускайте, выступив против строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

После визита в Германию, где он встретился с канцлером Ангелой Меркель, литовский лидер напомнил о том, что российская "труба" представляет прямую угрозу интересам Украины.

"Важным вопросом в рамках осуществления проекта газопровода "Северный поток – 2" являются интересы Украины, транзит газа через ее территорию", — сказал он.

Науседа добавил, что Меркель согласилась с тем, что интересы Киева также должны учитываться. Он также высказал главе правительства ФРГ "довольно скептическое мнение" Вильнюса об этом проекте.

"Прежде всего такое мнение связано с тем, что „Северный поток – 2" является определенной опасностью, ударом по диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС", — подчеркнул он.

Напомним, в феврале правительство Литвы присоединилось к иску Польши на решение Европейской комиссии по антимонопольному делу против российского "Газпрома". Вильнюс потребовал компенсировать литовским потребителям 1,5 млрд евро, переплаченных за поставки российского газа в результате несправедливой цены, которую назначила компания.

Глеб Вышлинский: Украина теряет от запрета игорного бизнеса до 10 млрд в год

В Украине снова заговорили о легализации игорного бизнеса, который находится вне правового поля с 2009 года. Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию заявил о желании легализировать азартные игры. По его словам, казино появятся только в пятизвездочных отелях, "что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря".

По просьбе сайта "Сегодня" эксперты оценили идею Зеленского о казино. Так, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский поддерживает эту идею, поскольку, по его мнению, легализация казино станет дополнительным источником бюджетных доходов.

"В прошлом году мы проводили исследование, где оценивали ежегодные потери бюджета от запрета игорного бизнеса от 4 до 10 млрд грн – это большая сумма", – говорит он.

Вышлинский обращает внимание на то, что игорный бизнес в Украине активно работает в сети, чему не может помешать действующее законодательство.

"Все больше людей в Украине имеют доступ к интернету, большая их часть имеет и опыт покупки через интернет, – отмечает Вышлинский. – Поэтому запрет оффлайн-игорного бизнеса никоим образом не ограничивает онлайн игорный бизнес, в частности, сайтов, серверы которых зарегистрированы за пределами Украины".

Запретить игорный бизнес полностью невозможно, подчеркивает эксперт. Поэтому он считает, что не стоит ограничиваться пятизвездочными отелями.

"Я бы ставил вопрос о полной легализации – как этот бизнес функционировал до 2009 года. Думал бы о механизмах налогообложения, которые наименьшей мерой позволяли бы операторам бизнеса скрывать выручку и [заставляли их] уплачивать налоги как компенсацию для общественной казны", – сказал экономист.

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