США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии

Власти США рассмотрят возможность чаще проводить военные учения в Черном море при участии Украины и Грузии в рамках "противодействия влиянию России в регионе". Соответствующее положение содержится в законе об ассигнованиях на военные нужды США, подписанном в понедельник президентом Дональдом Трампом, сообщает УНН со ссылкой на материалы Конгресса США.

В тексте документа говорится, что глава Пентагона, госсекретарь и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе должны разработать и осуществить стратегию по оказанию поддержки союзникам и партнерам в Европе, "находящимся под угрозой российской агрессии". Они также должны "рассмотреть возможность увеличить частоту и масштаб проводимых в Черном море военных учений НАТО и других многонациональных учений с участием Украины и Грузии".

Как сообщалось, новый бюджет Пентагона на финансовый 2019 год, который подписал в понедельник президент США Дональд Трамп, приказывает ему в течение 90 дней представить профильным комитетам обеих палат Конгресса США список лиц, против которых могут быть введены санкции за деятельность в пользу или от имени российского оборонного сектора и разведки.

Напомним, Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год объемом 716 млрд долларов. Документ также предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

Ранее эксперт подвел итог двух лет президентства Трампа. Введение не всегда здравых законодательных инициатив, начало экономических войн с Евросоюзом, Китаем, Канадой и Мексикой и, особенно, заигрывания лидера США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, привели к тому, что американский Конгресс все чаще занимается вопросами международной политики. Об этом директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин.