Бюджет Пентагона предписывает Трампу ввести санкции против лиц, связанных с разведкой России

Новый бюджет Пентагона на финансовый 2019 год, который подписал в понедельник президент США Дональд Трамп, предписывает ему в течение 90 дней представить профильным комитетам обеих палат Конгресса США список лиц, против которых потенциально могут быть введены санкции за деятельность в пользу или от лица российского оборонного сектора и разведки, – передает ТАСС.

В соответствующем положении документа, опубликованного в базе данных Конгресса, говорится о том, что речь идет о лицах, участвовавших в деятельности, связанной с российской разведкой и представителями Минобороны после 2 августа 2017 года. Данное требование должно быть выполнено в соответствии с принятым летом прошлого года законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), получившим двухпартийную поддержку большинства законодателей, представителей бизнеса, аналитических центров и европейских союзников США.

Новый оборонный бюджет США предусматривает выделение Пентагону 716 млрд долларов. В первую очередь эти средства направлены на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тыс., кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Также документ предполагает продолжение оказания военной помощи Украине и ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере. Документ назван в честь республиканца и сенатора Джона Маккейна, пропустившего голосование в Сенате из-за курса лечения от рака.

Напомним, Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год объемом 716 млрд долларов.

Как сообщалось, эксперт подвел итог двух лет президентства Трампа. Введение не всегда здравых законодательных инициатив, начало экономических войн с Евросоюзом, Китаем, Канадой и Мексикой и, особенно, заигрывания лидера США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, привели к тому, что американский Конгресс все чаще занимается вопросами международной политики. Об этом директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Института мировой политики Николай Белесков объяснил, предал ли президент США интересы Америки.