Революционный момент: эксперт подвел итог двух лет президентства Трампа

Введение не всегда здравых законодательных инициатив, начало экономических войн с Евросоюзом, Китаем, Канадой и Мексикой и, особенно, заигрывания лидера США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, привели к тому, что американский Конгресс все чаще занимается вопросами международной политики.

Об этом директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин пишет в своей статье для ZN.UA.

"Мы часто увлекаемся "личностным" подходом к мировой политике. Поэтому и упустили действительно революционный момент — всего лишь спустя 1,5–2 года президентства Трампа США из президентской республики превратились в откровенно парламентскую. Конгресс США фактически перехватывает управление критическими участками внутренней и внешней политики США у президента, превращая законодательный инструмент из механизма установления долгосрочных правил игры в тактический, по сути подменяющий президентские указы", – говорит политический эксперт.

По его словам, несмотря на то, что Трамп обладает всей полнотой власти, без поддержки со стороны Конгресса (которая с каждым его заявлением или эпатажным действием становится все слабее), и при наличии единой двухпартийной воли, которую можно сейчас наблюдать у текущего состава Конгресса США, президент превращается в формальную фигуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мифы саммита в Хельсинки: каких договоренностей Трампа и Путина нужно бояться на самом деле

"Американский истеблишмент нашел формат работы с новым президентом, и он для последнего крайне невыгодный. Кстати говоря, возможно, именно антиэлитизм (направленный на чуждый Трампу американский истеблишмент) и стал той основой, на которой происходил диалог между Трампом и Путиным — последний не забывает подогревать внутреннее недовольство американского президента сложившимся статус-кво", – напомнил Горбулин.

По его мнению, промежуточным итогом данной ситуации является то, что какие бы двухсторонние договоренности ни были достигнуты между Трампом и Путиным, президент США не обладает достаточными возможностями для их реализации

"Кроме того, любая попытка начать откровенный дрейф в сторону России и ее интересов будет жестко пресекаться американским истеблишментом. Как это будет происходить, прекрасно отразила ситуация с заявлениями и действиями Трампа после возвращения с саммита — ему пришлось дезавуировать практически все озвученные им позиции, а по ряду вопросов сделать это неоднократно силами как Белого дома, так и Госдепартамента", – подытожил Горбулин.

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Института мировой политики Николай Белесков объяснил, предал ли президент США интересы Америки.