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"Стадион так стадион": Порошенко рассказал, почему приехал на дебаты

Сегодня, 21:22

14 апреля – последнее воскресенье перед выборами


Неделю назад президент Украины Петр Порошенко принял вызов от Владимира Зеленского по дебатам на стадионе и пригласил его на 14-е число. Команда соперника заявляет, что не давала подтверждения на эту дату. 

"Во-первых, я впервые слышу, что команда соперника не давала подтверждения, во-вторых – это не я предложил. Вы все видели по всем каналам ролик, где было сказано о том, что господин президент – мы вас ждем на стадионе. Было озвучено еще несколько условий: сдача анализов, какие-то еще там вещи. Мой ответ прозвучал сразу и на всю страну. Сегодня он уже стал мемом. Он звучал: "Стадион так стадион", –  заявил Порошенко в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

По словам президента, сегодняшний день -  это последнее воскресенье перед выборами. Остальное придется проводить в рабочий день.

"Я готов на любую дату, которая совпадает с законодательством Украины. Единственная дата, которая невозможна – это 19 число, потому что 19 апреля в 20.00 оба кандидата обязаны быть на дебатах в студии "Общественного" и бесплатно должен быть роздан этот сигнал для всех телеканалов Украины и мира, которые захотят это взять. Я законопослушный гражданин, я выполняю закон и подчеркиваю то, что 19 апреля в 20.00 я и господин Зеленский должны быть в студии "Общественного", – заявил президент.

Любые другие даты Порошенко готов рассматривать и соглашаться. В том числе и на стадионе.

"Вторая позиция. Вы можете по разному относится, к примеру, к Порошенко, но там было почти 20 тысяч людей, не только приверженцев Порошенко. Были и сторонники Зеленского, к которым я отношусь с большим уважением. Их также нужно уважать. Они пришли послушать дебаты и не такая большая услуга прийти и высказать свою программу. Почему это так важно. Люди не понимают. Часть избирателей Владимира Зеленского хотят возвращения в Российскую Федерацию. Мне с ними идеологически не по дороге, но я уважаю их выбор. Часть надеются, что по молчаливому согласию они пойдут в ЕС  и НАТО. Это означает обман избирателей", – заявил Порошенко.

Президент призвал оппонента зафиксировать свою позицию: какой внешнеполитический курс, какой – внутреннеполитический, какая экономическая политика будет проводиться.  

"Пытаться пересидеть, это нечестно, в первую очередь, по отношению к избирателям", – резюмировал президент.

Как сообщалось, несостоявшиеся дебаты президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийском" перед вторым туром голосования посетили 15 тысяч человек, утверждают в Службе безопасности Украины. Эта цифра втрое больше, чем озвученная ранее Министерством внутренних дел.

Напомним, что сам Зеленский на встречу не явился. В его штабе это объяснили тем, что будет ждать Петра Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля, о чем уже сообщалось заранее. 

"То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", – сказал по этому поводу спикер предвыборного штаба Дмитрий Разумков.


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Тег выборы, интервью, видео, Порошенко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, телеканал Украина, Панюта, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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