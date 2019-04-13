Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на "Олимпийский"

Глава государства призвал Зеленского не прятаться и прийти на дебаты

Порошенко обратился к Зеленскому по поводу дебатов. Фото: Facebook

Президент Украины Петр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского принять участие в дебатах на территории Национального спорткомплекса "Олимпийский" 14 апреля.

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку", – заявил глава государства в ролике, размещенном в Facebook.

Также Порошенко призвал шоумена: "Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец-то с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе".

"Владимир Александрович, 14 апреля, в 14 часов жду вас на стадионе "Олимпийский" на дебаты", – отметил действующий президент.

Отметим, что ранее администрация президента объявила аккредитацию на посещение главой государства НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля, в 14:00.

Как сообщалось, Порошенко и Зеленский встретились с президентом Франции Макроном. Главная интрига – пересекутся ли там кандидаты друг с другом, и почему пригласили сразу обоих.

Напомним, Зеленский рассказал о своей встрече с Макроном. Шоумен и президент Франции "поговорили о жизни, о главном" и об освобождении Донбасса.

Также мы писали, что Эммануэль Макрон встретился и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Сам он, как мы уже писали, сегодня также посетил Германию, где провел встречу с рядом ведущих немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель, председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.

Кроме того, как уже писали, в немецкой фракции ХДС/ХСС ожидают от Зеленского четкой и уверенной внешней политики в случае выигрыша на выборах.

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