Столкновения под Радой: Порошенко резко раскритиковал активистов и обратился к силовикам

Сегодня, 14:14

Глава государства посетил раненых полицейских и нацгвардейцев в госпитале

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко возмущен действиями активистов во время столкновений под Верховной Радой 27 февраля. Он назвал этих людей провокаторами и призвал силовиков наказать их по закону. Об этом он сказал во время посещения госпиталя, где находятся раненые бойцы Нацполиции и Нацгвардии, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко посетил в Центральном госпитале МВД правоохранителей, пострадавших в столкновениях под Верховной Радой во вторник 27 февраля.

540ed51b329f05e7f5331393a1b043fe_1519815379_extra_large.Фото: president.gov.ua

"Я сегодня решил начать день со встречи с вами и со слов большой благодарности за ту чрезвычайно важную работу, которую подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии делают по обеспечению мира, спокойствия, стабильности и порядка в Киеве и по всей Украине. Я всегда вспоминаю 31 августа 2015-го, когда четверо нацгвардейцев на том же месте, на площади Конституции, отдали свою жизнь для того, чтобы защитить мир и спокойствие жителей Киева, граждан Украины. Для того, чтобы не допустить развертывания действий провокаторов, так же как это мы видели вчера: впереди стояли молодые ребята из Нацгвардии, провокаторы выступили вперед, полетели камни, были применены металлические дубинки", – сказал Порошенко.

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Президент обратился к руководителям правоохранительным органам с требованием взять на контроль расследование вчерашнего инцидента. В данном контексте он объяснил, почему так важен законопроект о нацбезопасности, который сегодня поступил в Раду.

"Мы сейчас делаем шаги, в том числе и для улучшения финансирования сектора обороны и безопасности. Потому что в условиях войны на ваши плечи ложится важнейшая задача, враг наступает не только на линии фронта. В условиях гибридной войны, враг пытается дестабилизировать ситуацию изнутри", – подчеркнул глава государства.

Порошенко поинтересовался, как пострадавшим бойцам оказывается помощь и поблагодарил медперсонал.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Авакову с поручением "остановить эту вакханалию" и провести расследование относительно участников инцидента.

Как рассказывали в полиции, в результате столкновений пострадали около десяти силовиков и были задержаны активисты.
рада, Порошенко, правоохранители, столкновения

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Источник:

"Сегодня"

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