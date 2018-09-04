Аналитик Stratfor: У России нет серьезного кандидата на выборах в Украине – она будет сеять хаос

Американский политолог объяснил, почему Путину невыгодно нагнетать ситуацию на Донбассе к выборам в Украине

Вмешательство России в выборы в Украине точно будет, однако ей не "светит" победа пророссийского кандидата. Главная цель Кремля – навредить прозападным кандидатам в президенты.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" американский политолог Юджин Чаусовский, который работает старшим аналитиком по тематике постсоветского пространства в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

По его словам, Россия заинтересована в политической нестабильности в Украине и будет использовать все методы для подрыва ситуации в стране.

"Она будет работать для этого прямо и косвенно. Через манипуляции с политическими кандидатами и партиями, пропаганду и информационные технологии, другие способы ведения "гибридной войны", – сказал Чаусовский.

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В то же время он считает, что из-за войны на Донбассе и изменения политической ситуации в Украине после Майдана у РФ нет никакого серьезного пророссийского кандидата, который имеет большие шансы выиграть выборы.

"Поэтому Россия – что она делает и в других явно прозападных странах, где нет опасных или заметных пророссийских кандидатов – попытается посеять как можно больше хаоса. То есть попытается вызывать разногласия между прозападными кандидатами, чтобы подорвать их поддержку. Для этого Россия будет прибегать к методам вроде распространения пропаганды и дезинформации, будет пытаться создать больший беспорядок, чтобы любой из основных прозападных кандидатов выглядел слабым, был непопулярным", – рассказал аналитик Stratfor.

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Американский политолог уверен, что Москва попытается использовать Донбасс для ослабления украинского правительства и Украины в целом, однако эскалация конфликта явно не поможет Путину достичь политических панов.

"Думаю, на этом этапе нет большого риска значительной эскалации, потому что для России это может иметь эффект, противоположный желаемому. Если будет какое-то значительное наступление и много жертв, это только может повысить поддержку Порошенко, Тимошенко или кого-то из более националистически настроенных кандидатов, которые будут даже более жесткими в отношении России", – объяснил Чаусовский.

Ранее Тымчук уже рассказывал, что после провала военных планов в Украине Москва решила зайти с другой стороны, и у Путина поставили новую задачу по Украине. Российские эксперты должны провести исследование на предмет возможности "стимулирования волеизъявления" украинцев, проживающих в ОРДЛО и РФ, в поддержку нужного Москве кандидата на президентских выборах в Украине в 2019 году.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак уверен, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы в Украине и повлиять на волеизъявление украинцев. Он рассказал о методах и главной цели Москвы.