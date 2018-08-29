Ситуация на Донбассе будет тяжелой: Тымчук оценил российскую угрозу для Украины осенью

Путин был занят чемпионатом мира, а теперь его руки развязаны, и это не предвещает ничего хорошего, отметил нардеп

Осенью следует ожидать существенного обострения ситуации на Донбассе на фоне предвыборной кампании в Украине, однако на полномасштабное вторжение Москва не пойдет.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, относительное затишье на востоке Украины было связано с проведением в РФ чемпионата мира по футболу, но после его окончания снова обстановка накалилась – в ход идут тяжелые вооружения

"Но я боюсь, что это только разминка, что осенью существуют предпосылки для того, чтобы эскалация стала более явной, а действия оккупационных войск – более агрессивными", – сказал Тымчук.

Нардеп уверен, что основной предпосылкой для эскалации будет служить предвыборная кампания в Украине. Давно уже говорят, что Путин попытается вмешаться в выборы, чтобы привести к власти в Украине "своего" или договороспособного кандидата.

"Как раз на этом фоне на Донбассе будет устраиваться эскалация боевых действий. То же самое можно сказать об очередном очевидном перемирии, которое будет заключаться к концу года, то есть новогоднее, рождественское перемирие. Судя по всему, переговоры в Минске будут идти, но это изначально будет фейком, поскольку они придутся как раз на разгар президентской предвыборной кампании в Украине, и России как раз никак не нужно это перемирие даже на несколько недель", – объяснил он.

В то же время Тымчук уверен, что полномасштабного наступления России на Украину не будет, так как кремлевскую верхушку хорошо прижали санкциями, и в случае большой войны Запад готов пойти на более жесткие меры.

"Я не думаю, что будут какие-то широкомасштабные наступательные действия. По той причине, что их проведение – это затрата дополнительных средств, дополнительных ресурсов. Вы сами указали на то, что у России подкожный жир намного больше, чем у Украины, но он тоже не бесконечный, это с одной стороны. С другой стороны – Путин при проведении такой победоносной войны, масштабного наступления и открытой агрессии против Украины входит в самую жесткую стычку с Западом. Сейчас, слава Богу, не 2014 год, когда в ООН, ЕС и США немногие понимали сути происходящего и называли Россию агрессором. Сейчас в мире это воспринимается совершенно в другом ракурсе. Начни Путин какие-то широкомасштабные действия – могут быть и соответствующие действия со стороны Запада", – подчеркнул нардеп.

Ранее Тымчук уже рассказывал, что после провала военных планов в Украине Москва решила зайти с другой стороны, и у Путина поставили новую задачу по Украине. Российские эксперты должны провести исследование на предмет возможности "стимулирования волеизъявления" украинцев, проживающих в ОРДЛО и РФ, в поддержку нужного Москве кандидата на президентских выборах в Украине в 2019 году.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак уверен, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы в Украине и повлиять на волеизъявление украинцев. Он рассказал о методах и главной цели Москвы.