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Судьба переговоров по Донбассу зависит от политической воли России – Волкер

27 августа, 09:29

Соединенные Штаты вполне довольны Нормандским форматом, отметил американский президент

Курт Волкер. Фото: посольство США в Украине

Курт Волкер. Фото: посольство США в Украине

Судьба переговоров по Донбассу зависит от политической воли России. Об этом сказал спецпредставитель Соединенных Штатов в делах Украины Курт Волкер.

"Нормандский формат – это Франция, Германия, Украина и Россия. Представители этих стран встречаются, и вот даже недавно была такая встреча, и мы пристально следим за тем, какие эти встречи проходят. Мы общаемся и с украинскими коллегами и с французскими и с немецкими. Я всегда говорил, что дело не в форматах, а в политический воли России выполнить Минские договоренности. Вот что нам надо обеспечить", – сказал он.

Волкер отметил, что Зеленский, и некоторые другие политики начали говорить о том, что, возможно, для этого, стоит попробовать другие форматы.

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"Мы не подгоняем никого и мы вполне довольны Нормандским форматом, но если будут какие-то другие встречи – мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки", – сказал он.

Напомним, лидеры "Группы семи" (G7) поддержали проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшие недели.

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Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

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Донбасс нормандский формат Волкер

Источник: Прямой

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