Волкер: США готовы к новым форматам встреч по урегулированию ситуации на Донбассе

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США заявили, что довольны работой "нормандского формата" и готовы к встречам по урегулированию ситуации на Донбассе в новых форматах. Об этом заявил Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Если будут какие-то другие встречи – мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки", – сказал Курт Волкер.

Также он добавил, что США не планирует рассматривать вопрос о возвращении России в G8, пока со стороны РФ не будет прогресса в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

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"Этот вопрос не будет рассматриваться немедленно, но – да, будет одним из насущных, если будет прогресс. В 2014 году Россию исключили из клуба G8 – именно за аннексию Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества. Но я не ожидаю, что это произойдет в ближайшее время", – сказал Курт Волкер.

Напомним, лидеры "Группы семи" (G7) поддержали проведение саммита в нормандском формате в ближайшие недели.

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Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

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