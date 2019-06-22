Трамп хочет дружить с Россией, а Путину уже нечего сказать: главные заявления недели

Смысла в прямой линии с хозяином Кремля с каждым годом все меньше и меньше

Орландо. Послушать Трампа на стадионе собралось около 15 тысяч сторонников. Фото: AFP.

Читайте ТОП-5 самых резонансных цитат уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня": как отразится торговая война Китая и США на Украине и что нужно сделать, чтобы в нашу страну зашли иностранные инвесторы.

Владимир Зеленский: Коррупция – это не приговор, а диагноз

Зеленский обещает "вылечить" Украину от коррупции. Так как борьба с контрабандой и рейдерством является краткосрочным приоритетом украинской власти, украинский бизнес должен избавиться, в первую очередь, от коррупции – и вывести экономику из тени.

Об этом на прошедшем 20 июня в Киеве форуме "Диалог бизнеса и власти" заявил президент Владимир Зеленский после того, как несколько дней назад в Париже он обещал бороться с коррупцией с помощью инновационных технологий и украинских гениев.

Президент отметил, что контрабанда и рейдерство вошли в норму в Украине.

" Это диагноз, но не приговор. Обещаю – будем лечить. Верю, что в ближайшие месяцы вы заметите ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными", – пообещал он.

Напомним, что ранее в этот день Владимир Зеленский упразднил ряд требований к бизнесу, которые были введены его предшественниками. В целом, президент подписал 161 указ от отмене различных норм.

Андрей Богдан: Если судебная система не будет реформирована – инвесторы не придут в Украину

Сейчас в Администрации президента рассматривается множество инвестиционных проектов, как украинских, так и зарубежных. Но для того, чтобы иностранные инвесторы пришли в Украину, нужно привлечь инвесторов отечественных. Таким образом глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" озвучил планы по привлечению капитала в страну .

"Нас интересуют инвестиционные проекты во всех отраслях: металлургия, аграрный сектор, новые технологии и так далее. Но прежде, чем привлекать иностранных инвесторов, нужно, чтобы украинские инвесторы вкладывали деньги в эти проекты. Это будет сигнал для инвесторов, что мы строим свою страну, мы не боимся это делать и мы верим украинской власти. Таким образом они покажут зарубежным инвесторам, что Украина развивается", – отметил Богдан.

По его словам, одним из главных условий привлечения зарубежных инвестиций является их защищенность и реформированная судебная система. Именно поэтому сегодня в АП уделяют большое внимание судебной реформе.

"Мы не хотим проводить реформу так, как это происходило, то есть просто переставляя людей с места на место. Нужно реформировать само законодательство, которое позволит изменить и сменить людей на местах. Мы уже создали рабочую группу для проекта судебной реформы. Главная задача – это противовес, который бы обеспечивал честность принятия решений. Если судебная система не будет реформирована – инвесторы не придут в Украину", – отметил Богдан.

Тарас Козак: Торговая война между Китаем и США может ударить по Украине

Обострение торговой войны Китая и США – двух крупнейших экономик мира – отразится не только на этих двух странах, но и на мировой торговле в целом. В том числе торговая война США и Китая ударит по Украине , объяснил в комментарии сайту "Сегодня" президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Считается, что сейчас есть вероятность начала большой мировой торговой войны между Китаем и США. Каждая из этих стран сейчас вводит все новые пошлины на товары происхождением из той страны, с которой она "воюет". Значит, в обеих странах будет падать производство и ВВП. Но эти страны закупают сырье и различные другие товары в третьих странах. В частности, Украина поставляет в Китай железную руду и другие товары. Если рост экономики будет происходить медленнее, значит, закупаться будет меньше товаров и у нас будет меньше их производиться. То есть влияние торговой войны на экономику нашей страны тоже будет", – сказал Козак.

Напомним, с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

Андрей Колесников: Путину уже нечего сказать, он повторяется

Очередная, 17-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которая длилась более четырех часов, оказалась менее эффективной, чем предыдущие. За время передачи поступило свыше двух миллионов обращений, а сам хозяин Кремля ответил на 70 вопросов.

По предварительным опросам социологов, за прямым эфиром собирались следить 75% респондентов, а в студии находились военные, бизнесмены, известные артисты, музыканты и футболисты, сообщает "Голос Америки". Политолог объяснил, почему упала эффективность прямых линий Путина.

Так, по мнению политолога Андрея Колесникова, путинская прямая линия повторяется из года в год, поскольку в Кремле не придумали других инструментов, "чтобы демонстрировать позицию автократа". С этой же целью проводится и большая пресс-конференция, а также послание Федеральному Собранию.

"Эта триада форматов позволяет ему высказывать свою точку зрения на разные проблемы. Она вполне работоспособна, только со временем все сложнее отличить одно от другого. Потому что разница между форматами настолько замылена за эти годы, что, как мне кажется, даже специалисты способны перепутать, что есть что", – добавил эксперт.

Колесников также заявил, что эффективность подобных мероприятий с годами постоянно падает из-за того, что Путину "уже толком нечего сказать":

"Он без конца повторяется , говорит приблизительно одно и то же. У него одна и та же логика, одни и те же штампы по поводу международных вопросов и внутренних социальных проблем. Все это становится откровенно скучным".

Политолог предположил, что на эффективности сказывается как усталость от формата, так и усталость самого формата.

"Раньше, может быть, была задача помогать в каких-то ситуациях людям, решать конкретные вопросы, являя чудо народу. Но сейчас, по-моему, эта задача снята. Хотя и на этот раз были элементы старого формата, когда Путин выступал в качестве всероссийского сантехника, кровельщика или каменщика, сейчас он в большей степени рассуждает абстрактно о разных проблемах", – сказал эксперт.

По его словам, "когда речь идет о какой-то ответственности, то для этого теперь стали появляться министры и губернаторы, он умело перекладывает груз ответственность на плечи нижестоящих чиновников, что, в общем, не очень входит в правила ручного управления страной".

Именно поэтому, по словам Колесникова, смысла в такого рода мероприятиях становится все меньше и меньше.

Дональд Трамп: Я хочу дружить с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке. Такое заявление глава американской администрации сделал в интервью телеканалу Fox News Channel.

" Я хочу дружить с Россией , и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет, — сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, каким он видит развитие отношений с российским лидером и Китаем. — Вообще я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20".

Трамп также отметил, что ухудшению отношений между США и Россией поспособствовала "охота на ведьм", имея в виду расследование инкриминируемого Москве вмешательства в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.

"У нас будут хорошие отношения с Россией, и у нас будут хорошие отношения с Китаем. Это очень важно", — подчеркнул американский лидер.

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