Трамп может повлиять на Путина для освобождения Сенцова – экс-посол США

США могут помочь в освобождении украинца Олега Сенцова, а повлиять на Москву может американский лидер Дональд Трамп.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

По его словам, на сегодняшний день у Вашингтона не так много рычагов влияния на Москву и единственный способ влияния – это сдерживание Путина.

"Я публично уже говорил о Сенцове. Насколько мне известно, президент Трамп не высказывался по этому поводу, и мне хотелось, чтобы он сделал больше и использовал свои личные отношения с Путиным, чтобы попытаться освободить его из тюрьмы", – сказал Макфол.

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Отметим, в июле состоялась встреча Трампа с Путиным в Хельсинки, на которой, как ожидалось, могут быть подвижки в освобождении украинских узников Кремля, однако так ничего и не произошло.

Напомним, в июне Европейский парламент принял резолюцию с призывом к России освободить украинских политзаключенных и осуждением действий России в Украине.

Кроме того на днях у Путина признались, что обсуждали Сенцова с Меркель. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал здоровье узника Кремля вопросом "касающимся сугубо гуманитарной сферы".

Ранее у Путина объясняли, почему не хотят менять Сенцова. Проблема в деле украинца заключается в том, что Россия "повесила" на него слишком тяжкую статью за "терроризм", пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил о разговоре Путина и Порошенко и заверил, что омбудсмены занимаются удерживаемыми лицами.