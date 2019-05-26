Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости политики

Трибунал ООН по делу украинских моряков: опубликован полный текст решения суда

26 мая, 04:03

Документ насчитывает 32 страницы

Фото: twitter.com/KaterynaZelenko
Фото: twitter.com/KaterynaZelenko.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало полный текст решения Международного трибунала ООН по морскому праву в деле украинских моряков.

Согласно документу, Россия должна немедленно освободить захваченные украинские корабли.

Кроме того, в Украине должны немедленно вернуться 24 военнопленных украинских моряка.

Как сообщалось, НАТО продолжает призывать Россию вернуть Украине задержанных моряков и военные корабли. Об этом сообщили в пресс-службе альянса в воскресенье, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП).

"НАТО многократно заявляла, что не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков. Мы вновь призываем РФ незамедлительно освободить украинских моряков и вернуть корабли", — сообщили в пресс-службе.

Ранее в МИД Германии призвали Россию выполнить решение трибунала и освободить украинских моряков, а также вернуть корабли.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против"), освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").


В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Керченский пролив, решение, текст, трибунал, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " Трибунал ООН по делу украинских моряков: опубликован полный текст решения суда". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НАТО продолжает призывать РФ вернуть Украине моряков и военные корабли

Сегодня, 03:05

НАТО не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков

Решение трибунала по пленным украинским морякам: стала известна реакция Германии

Сегодня, 01:38

Решение подтверждает нашу позицию Германии по событиям в Азовском море

Климкин о заявлении МИД РФ о решении трибунала по морякам: Вялое и беззубое

Сегодня, 00:46

Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации

"Своих не бросаем": пленных украинских моряков ждут дома

Вчера, 22:47

Зал московского суда – единственный шанс для родственников увидеться с пленными моряками

Кораблики, плакаты и письма – как в Украине поддержали пленных моряков, фото и видео

Вчера, 22:14

Люди вышли поддержать пленных моряков с плакатами, фотографиями и символическими корабликами

Гройсман о заседании Международного трибунала: Россия должна понести наказание

Вчера, 21:47

Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их

Зеленский для Кремля — все: Цимбалюк выдал настоящий план Путина

Анжелика Варум откровенно рассказала об измене Леонида Агутина

Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Портнов подал первый иск против Порошенко

Поезд «Укрзализныци» стал причиной насмешек

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16

Поход Вакарчука в Раду огорошил украинцев

Полицейские до смерти избили отца чемпиона мира и России по ММА

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

Вчера, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Когда в Украине улучшится уровень жизни: тревожный прогноз от Всемирного банка

24 мая, 07:51

Эксперты ВБ подсчитали, что уровень капитала на одного работника в Украине остался на уровне 90-х годов прошлого века

Пенсионный фонд уходит в онлайн

23 мая, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

23 мая, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже

ТОП-модели на пляже: 10 лучших фигур (фото)

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь