НАТО продолжает призывать РФ вернуть Украине моряков и военные корабли

НАТО не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков

Фото: Getty Images

НАТО продолжает призывать Россию вернуть Украине задержанных моряков и военные корабли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе альянса в воскресенье, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП).

"НАТО многократно заявляла, что не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков. Мы вновь призываем РФ незамедлительно освободить украинских моряков и вернуть корабли", — сообщили в пресс-службе.

Ранее в МИД Германии призвали Россию выполнить решение трибунала и освободить украинских моряков, а также вернуть корабли.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против"), освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию.

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