Решение трибунала по пленным украинским морякам: стала известна реакция Германии
Решение подтверждает нашу позицию Германии по событиям в Азовском море
В МИД Германии призвали Россию выполнить решение трибунала и освободить украинских моряков, а также вернуть корабли.
"Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли. Это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию", – заявили в МИД ФРГ.
Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против"), освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").
В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.
В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию.
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