Украина не допустит, чтобы Путин диктовал условия судоходства в Черном и Азовском морях – Турчинов

Он напомнил, что недавно состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение "об усилении военного присутствия"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Украина не допустит, чтобы Российская Федерация диктовала ей условия судоходства в Черном и Азовском морях.

Об этом секретарь СНБО сообщил журналистам в воскресенье.

Он напомнил, что недавно состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение "об усилении военного присутствия, в первую очередь Военно-морских сил Украины, в Азовском море для того, чтобы противодействовать тем системным провокациям, которые совершает Россия против Украины".

"Фактически, мы видим попытки России провести морскую блокаду портов в Азовском море, и поэтому наша позиция – не допустить этого. Не будет Российская Федерация доминировать в Черном и Азовском море", – подчеркнул секретарь СНБО.

"Безусловно, для этого мы должны значительно усилить наш потенциал в этом регионе, и этим занимается Совет национальной безопасности, который поставил четкую задачу перед каждой силовой структурой. Над этим работают, в первую очередь, наши Вооруженные силы, Военно-морской флот", – заявил Турчинов.

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Он подчеркнул, что Азовское и Черное моря были украинскими, и они будут украинскими, "и не будет Россия нам диктовать условия и судоходства, и нашей работы в этом регионе".

Ранее секретарь СНБО выразил надежду, что Российская Федерация, которая оккупировала украинский Крым, не будет совершать провокаций во время прохождения украинских военных кораблей через Керченский пролив.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября, около 15:00 корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море.

Ранее из бердянского морского порта навстречу украинским кораблям, следующим из Одессы в Бердянск мимо Керченского пролива, направились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, станут там основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Проход украинских судов сопровождает береговая охрана ФСБ России в оккупированном Крыму.

Кроме того, ВВС США направили к проливу самолет-разведчик для осуществления патрулирования.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" министр обороны Украины Степан Полторак рассказывал некоторые подробности по созданию военно-морской базы украинского флота на Азове.