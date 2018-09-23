Украинские корабли в Азовском море: Полторак раскрыл детали операции и создания военной базы

Украинские суда – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", успешно прошли через Керченский пролив под Крымским мостом и направились по акватории Азовского моря к месту дислокации в Бердянск. Никаких эксцессов и провокаций во время прохода украинских судов не зафиксировано. Об этом министр обороны Степан Полторак рассказал в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня".

"Никаких эксцессов и ЧП по время движения судов не было, опасных приближений со стороны российского сопровождения не было. Украинские суда будут направлены в Бердянск для формирования базы военно-морского флота и усиления присутствия украинских ВМС в акватории Азовского моря", – сказал министр обороны.

По словам Степана Полторака, на сегодня запущен процесс создания военно-морской базы в Бердянске, и ранее туда трейлерами доставили два бронированных катера класса "Гюрза-М", которые производятся в Украине.

"Кроме того, Украина также провела переговоры с США в оказании помощи в предоставлении двух бронированных катеров класса "Island" стоимостью $10 млн. Это артиллерийские крупные катера класса море-океан, которые должны стать основой военно-морского флота в Азовском море", – отметил министр обороны Украины.

Министр добавил, что касается в целом формирования украинской флотилии в Азовском море, то этот вопрос является проблемным по ряду причин.

"Украина прекратила строительство кораблей на Николаевском судостроительном заводе по неизвестным причинам, отказалась от строительства корвета, хотя это было предусмотрено в госбюджете на этот год. И говорить, что сейчас мы можем за счет новых артиллерийских катеров изменить ситуацию в акватории Азовского моря, то это нереально и невозможно", – пояснил глава Минобороны.

Полторак добавил, учитывая то, что Россия завела в Черное море пять военных кораблей, включая ракетные корветы Каспийской флотилии с "Искандерами" на борту и готова перебросить туда еще боевые суда, "в этих условиях мы пока не можем противостоять РФ никаким образом".

"Очевидно, что для Украины стратегия должна заключаться в укреплении береговой линии обороны, закупке соответствующих подавляющих систем на случай агрессии со стороны России. Также речь может идти о закупке тяжелых минных тральщиков весом около 500 тонн, которые были бы эффективными в Азовской море. Для Украины сейчас является важным установка минных заграждений на случай усиления военной агрессии. Украине необходимо выйти из тупика, который сложился в Азовском море, и есть несколько таких стратегических сценариев, которые проверены другими странами", – подытожил Степан Полторак.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября, около 15:00 корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море.

Ранее из бердянского морского порта навстречу украинским кораблям, следующим из Одессы в Бердянск мимо Керченского пролива, направились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, станут там основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Проход украинских судов сопровождает береговая охрана ФСБ России в оккупированном Крыму.

Кроме того, ВВС США направили к проливу самолет-разведчик для осуществления патрулирования.