В Азовском море до конца года будет создана военно-морская база ВСУ

Сегодня, 18:03

Создание базы будет способствовать борьбе с агрессией России в этом регионе

Фото: facebook.com/KabminUA
Фото: facebook.com/KabminUA

До конца 2018 года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Вооруженных сил Украины, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины соцсети Facebook.

"Планируется, что до конца года в Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", – отмечено в сообщении.

В правительстве заверили, что это создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время в Бердянске были спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.

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Как сообщалось, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.

Напомним, что не так давно на фоне российской агрессии ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.

Также стоит отметить, что до конца октября в стране появится еще одна бригада морской пехоты
азовское море, база, военно-морские силы

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Источник:

"Сегодня"

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