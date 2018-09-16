В Азовском море до конца года будет создана военно-морская база ВСУ

Создание базы будет способствовать борьбе с агрессией России в этом регионе

До конца 2018 года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Вооруженных сил Украины, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины соцсети Facebook.

"Планируется, что до конца года в Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", – отмечено в сообщении.

В правительстве заверили, что это создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время в Бердянске были спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.

Как сообщалось, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.

Напомним, что не так давно на фоне российской агрессии ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.

Также стоит отметить, что до конца октября в стране появится еще одна бригада морской пехоты.