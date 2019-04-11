Украинская девочка в Мюнхене получила письмо от пленного командира "Яны Капу"

Олег Мельничук поблагодарил девочку за рисунок, который был прислан в лефортовскую тюрьму

Фото: ukrinform.ru.

Фото: ukrinform.ru

Украинская девочка, которая проживает с родителями в Мюнхене, получила письмо из московского следственного изолятора "Лефортово" от командира буксира "Яны Капу" военнопленного старшины 1-й статьи Олега Мельничука.

Это был ответ на письмо, которое украинка написала в знак поддержки после акта вооруженной агрессии и захвата в ноябре прошлого года Россией в районе Керченского пролива 24 украинских военных моряков, сообщает Укринформ.

"Благодарю за письмо. Спасибо за вашу поддержку. Благодаря вашим письмам мы держимся, и настроение улучшается", - написал пленный военный моряк.

Он также поблагодарил за рисунок, который был прислан в лефортовскую тюрьму.

Командир "Яны Капу" также выразил надежду, что все пленные украинские военные моряки как можно скорее вернутся домой.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия с применением военных кораблей и авиации осуществила военную агрессию против двух катеров и буксира Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

В результате применения оружия 24 украинских военных моряка были захвачены в плен. Сейчас они противоправно содержатся в следственном изоляторе в Москве.

Факт вооруженной агрессии против Украины и захват в плен военных моряков осудили международные демократические организации и десятки правительств стран мира.

Ранее мы писали, что Ада Роговцева обратилась к пленным украинским морякам.

Напомним, украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных. От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир Терещенко живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово".

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.

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