Украину на Донбассе защищали 60% русскоязычных воинов – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не хочет быть частью РФ. Он отметил, что в 2014 году воевать на Донбас пошли около 60% русскоязычных украинцев. Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV.

Глава государства прокомментировал мнение, что атака России в Керченском проливе связана с приближением возможности получения томоса украинской православной церковью.

"Связана ли она с томосом, или с саммитом G20, или с выборами… спросите Путина. Никто в мире не может объяснить, что он делает. Я точно не могу. Мы с вами должны защищать государство, которое Господь нам послал. Каждый должен нести свой крест. Является ли получение томоса ударом по Путину? Очевидно, что да. Это духовный удар. Он пошел на нас в атаку, а церковь, которой он очень гордился, украинцы не видят возможности в нее ходить. Все, что он делал – зря. Он будет пытаться нас остановить. Как в 2014-м. Ему был нужен Донбасс и Крым? Нет, ему была нужна вся Украина. Российская империя без Украины не существует", – заявил Порошенко.

Он отметил, что украинцы с этим не согласились.

"Потому что в 2014 году 60% тех, кто с оружием в руках защищали украинскую землю, были русскоязычными. Они любили Украину отнюдь не меньше тех, кто общается на украинском языке. И поэтому для нас это важно", – подчеркнул Порошенко.

Президент поблагодарил каждого воина, который в любой момент готов к защите государства.

"В 2014 мы и близко не имели такого уровня патриотизма в ВСУ. Это произошло благодаря нашим усилиям для развития армии. Когда государство защищает воинов, тогда и воины будут способны защитить государство", – резюмировал Глава государства.

Вечером 25 ноября стало известно, что россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив. Для осуществления своей операции РФ привлекла боевые вертолеты, а также блокировала возможность прохода через Керченский пролив. В результате атаки России на корабли Военно-морских сил Украины были ранены украинские моряки.

Суды оккупированного Крыма арестовали всех украинских моряков, которые были захвачены ФСБ РФ в Азовском море.

Также стало известно, что украинских моряков из Крыма перевезли в Москву, и они сейчас находятся в СИЗО "Лефортово". Так, от российского омбудсмена Татьяны Москальковой стало известно о состоянии пленных моряков – она предоставила официальную информацию коллеге из Украины Людмиле Денисовой.

Защитник одного из задержанных моряков Николай Полозов заявил, что консулы и адвокаты пока не могут попасть к плененным украинским морякам. Необходимо получать разрешение от следователя, а это может затянуть процесс и день, и два, и на неделю, отметил он.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что Украина готовит иск в Международный суд Организации Объединенных Наций в связи с агрессией России, которая не ответила на запрос ЕСПЧ о захваченных украинских моряках, против суверенного Украинского государства в Азовском море.