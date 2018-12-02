Москалькова рассказала о состоянии пленных украинских моряков

Арестованных украинских моряков, которые находятся в Лефортовском СИЗО, посетили члены московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на странице в Facebook.

"Только что получила официальную информацию от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она сообщила, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили 21 украинского моряка, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали", - написала она.

Денисова подчеркнула, что, по словам российского омбудсмена, условия содержания украинских военнопленных "отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет".

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Также члены ОНК посетили трех украинских моряков, которые содержатся в медицинском подразделении "Матросской тишины".

"Их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в городе Москве, а также Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова", - отметила украинский омбудсмен.

Людмила Денисова также заявила, что 3 декабря планирует провести переговоры с Москальковой.

"Намерена завтра провести переговоры с Москальковой о предоставлении мне возможности посетить наших моряков", – сообщила она.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор открыл огонь, ранив шестерых украинских моряков.

Позже "суд" оккупированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце ареста.

Как мы уже писали, из Крыма из доставили в Москву, где сейчас 21 украинский моряк находится в СИЗО "Лефортово", еще трое – в больнице СИЗО "Матросская тишина".