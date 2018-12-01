Консулы и адвокаты пока не могут попасть к плененным украинским морякам

Сегодня, 20:46

Раньше понедельника адвокаты не смогут увидеть своих подзащитных, при этом процесс может затянуться на неопределенный срок

Фото: AFP
Фото: AFP

Адвокаты и украинские консулы пока не могут посетить удерживаемых в московских СИЗО украинских моряков. Об этом в комментарии "5 каналу" заявил Николай Полозов – адвокат капитана 2-го ранга, члена экипажа малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" Дениса Гриценко.

"Российские власти дали информацию украинской стороне о том, где находятся моряки, вечером в пятницу, когда СИЗО были закрыты. Суббота, воскресенье – СИЗО тоже закрыты. Раньше, чем в понедельник ни консулы, ни кто-то из адвокатов попасть туда не смогут. Там усиленный проход для адвокатов, необходимо получать разрешение от следователя, а это может затянуть процесс и день, и два, и на неделю. В зависимости от желания следователя давать разрешение", – сказал Полозов.

Напомним, ранее оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем украинским морякам. 28 ноября под арест взяли 24 моряков с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Москва не дает Киеву официальную информацию о пленных моряках.
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