В ЕС отреагировали на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Майя Коцьянчич подчеркнула, что за 5 лет ЕС собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки

фото: Day.az

В Европейском союзе отреагировали на критику президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского во время их телефонного разговора в июле относительно недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины "беспрецедентная". Она отметила, что за 5 лет ЕС собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки.

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"Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после революции 2014 года, Европейский Союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", — говорится в заявлении Коцьянчич.

Как отметила представитель ЕС, указанная сумма помощи в более 15 млрд евро не включает "многочисленные взносы", которые были предоставлены Украине от отдельных стран-членов Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина является стратегически важной страной для Европейского союза, и европейские страны должны больше помогать Украине.

Новости "Сегодня" писали, что ранее Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине. По данным СМИ, он опасался, что средства будут неправильно израсходованы из-за коррупции.

Подробнее читайте в нашем материале: Встреча с Зеленским больше нужна Трампу – эксперт

В сентябре Администрация Трампа разблокировала средства для укрепления обороны и безопасности Украины. Информацию об этом подтвердили в посольстве Украины в США. Речь идет о 250 млн долларов.

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