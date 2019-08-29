В "Евросолидарности" назвали руководителей фракции

Спредседателями фракции "Европейская солидарность" будут Геращенко и Герасимов

Ирина Геращенко / Фото: Getty Images

Сопредседателями фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде IX созыва будут Ирина Геращенко и Артур Герасимов, сообщили во фракции.

"Сопредседателями нашей фракции будут Герасимов и Геращенко", – сказал собеседник агентства в четверг.

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

Как ранее сообщалось, ожидается, что во фракции "Европейская солидарность" будет 27 народных депутатов.

Ранее мы публиковали список нардепов, которые войдут в "Евросолидарность".

Отметим, первое рабочее заседание парламента начнется с формирования временного президиума первой сессии Рады. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.

Реклама

После этого будут сформированы депутатские фракции и группы. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).

Будет избрана Счетная комиссия парламента, председатель, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады.

Далее будет заслушано внеочередное послание президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

Затем будет предложен к рассмотрению законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№ 7203).

После этого Верховная Рада планирует назначить премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабинета министров Украины.

Далее депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.

Также нардепы собираются уволить главу Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о согласии на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.

Затем депутаты рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций (групп) в Верховной Раде 9-го созыва и о календарном плане работы второй сессии нового парламента.

Ранее новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук рассказал, как долго новая Рада будет работать в первый день.

В 10:00 начнется трансляция торжественного открытия первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва и принесения присяги депутатами.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама