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В Кабмине прошло межведомственное совещание посвященное подготовке к выборам

29 мая, 23:24

В правительстве сегодня обсуждали, как избежать срыва внеочередных парламентских выборов


В Кабмине прошло межведомственное совещание посвященное подготовке к выборам. Обсуждали, как избежать срыва внеочередных парламентских выборов.

Собрались, потому что Центризбирком по нынешнему законодательству не успевает вовремя обеспечить всем необходимым избирательные комиссии. Бумагу для бюллетеней, их печать и другую избирательную документацию, транспортные услуги и даже канцелярские принадлежности должны закупать через тендеры. Они забирают много времени. Чтобы все успеть, в ЦИК предлагают вывести отдельные процедуры из-под действия закона "О публичных закупках". В частности, печать бюллетеней, их упаковку и доставку, а так же бланки других бумаг заказывать вне конкурса. В то же время представители правительства говорят: проблему можно решить гораздо проще, не переписывая глобально законодательства. Мол, достаточно изменить одну строку приказа Министерства экономического развития и торговли о предмете закупки.

Ранее мы писали, как изменение закона о выборах повлияет на их дату. До официального утверждения правок ЦИК будут готовиться к выборам по действующему законодательству.

Напомним, что законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для парламентских выборов был зарегистрирован в Верховной Раде по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Сначала украинские депутаты отказались выносить на голосование инициативу президента Украины Владимира Зеленского, который хотел отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

Но затем  спикер парламента Андрей Парубий поручил профильному комитету рассмотреть законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс.

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Тег выборы, видео, ЦИК

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