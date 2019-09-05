В МИД Нидерландов отреагировали на освобождение Цемаха

Глава МИД Нидерландов находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха

Владимир Цемах

В Нидерландах обеспокоены решением украинского суда освободить из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, который является важным свидетелем по делу о катастрофе рейса MH17. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, передает нидерландский портал Nieuws.

"Мы в курсе дел", – сказал Блок, добавив, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".

Стеф Блок отметил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха.

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Вместе с тем министр отказался вдаваться в детали и не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.

Ранее следователи из Совместной следственной группы (JIT) заявили, что хотели поговорить с бывшим боевиком группировки "ДНР" Владимиром Цемахом, но из-за решения суда освободить его из-под стражи это будет сложно. При этом отмечается, что решение суда на дело МН17 не повлияет.

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Отметим, что украинская прокуратура требовала оставить под стражей одного из главарей т.н. "ДНР" Владимира Цемаха, которого 5 сентября суд освободил под личное обязательство, заявил представитель гособвинения Олег Пересада.

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне этого года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

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