Нидерландские следователи рассказали, как повлияет освобождение Цемаха на ход расследования

Решение суда на дело МН17 не повлияет, считают в Нидерландах

Владимир Цемах в суде. Фото: скриншот

Следователи из Совместной следственной группы (JIT) хотели поговорить с бывшим боевиком группировки "ДНР" Владимиром Цемахом, но через решение суда освободить его из-под стражи это будет сложно. Об этом сообщила пресс-секретарь JIT Брехтьє ван де Мосдейк.

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", – сказала она, отказавшись прокомментировать решение украинского суда.

При этом она заявила, что решение суда на дело МН17 не повлияет.

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"Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно продлится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", – подчеркнула пресс-секретарь.

Также она отказалась отвечать, пытались ли следователи из JIT допросить Цемаха, когда его задержали украинские спецслужбы.

Отметим, что украинская прокуратура требовала оставить под стражей одного из главарей т.н. "ДНР" Владимира Цемаха, которого 5 сентября суд освободил под личное обязательство, заявил представитель гособвинения Олег Пересада.

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне этого года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

Все подробности в спецтеме Обмен Цемаха

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