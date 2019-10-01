В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Золотом и Петровском

/ Фото: AFP

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Разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.

"Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату – 7 октября – для возобновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.

По его словам, и этот шаг, и подписание "формулы Штайнмайера" были сделаны по требованию "нормандской четверки" и "я надеюсь, этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске была достигнута договоренность о начале отвода войск.

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск. Я всех поздравляю с началом. Очень верим в это. Разведение войск в Петровском и Золотом", – заявил глава государства.

При этом Зеленский заверил жителей регионов, в которых планируется разведение войск, что они будут находиться в безопасности.

"Хочу успокоить местное население – я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером тому является, вы знаете прекрасно о ситуации в Станице Луганской, где состоялось успешное разведение войск. Сейчас восстанавливается пешеходный мост, и мы планируем до конца ноября уже построить такой фундаментальный мост", – подчеркнул он.

Напомним, что информация о брифинге главы государства появилась на фоне сообщений российских СМИ о том, что украинская делегация в Минске подписала "формулу Штайнмайера".

Кроме того, еще недавно в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера".

Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов.

Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и так далее. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

Кроме того, Леонид Кучма позже назвал условия для подписания "формулы Штайнмайера". Второй президент четко дал понять, что не подпишет документ на условиях России.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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