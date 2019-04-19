В первом туре выборов украинцы испортили четверть миллиона бюллетеней – ЦИК
По словам главы Центризбиркома, бюллетени и сознательно портили и делали недействительными
Четверть миллиона бюллетеней признали испорченными на выборах президента Украины в первом туре. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.
По ее словам, бюллетени сознательно портили и делали недействительными, сфотографировав и выложив в соцсети, или другим способом нарушали тайну голосования.
Чтобы это не повторялось во втором туре, и каждый голос был учтен, председатель ЦИК предостерегает не нарушать заведенного порядка.
Напомним, полиция Киева призывает штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко не менять формат дебатов на НСК "Олимпийский", запланированных на вечер пятницы, по соображениям безопасности.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 к НСК стянули около сотни силовиков, к вечеру их количество увеличится до 10 тысяч. Также на спортивной арене завершается монтаж сцен для кандидатов.
Также в пятницу в связи с дебатами на участках улиц возле "Олимпийского" ограничено движение транспорта. Изменилась работа и общественного транспорта столицы.
Отметим, что 19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".
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