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В первом туре выборов украинцы испортили четверть миллиона бюллетеней – ЦИК

Сегодня, 14:23

По словам главы Центризбиркома, бюллетени и сознательно портили и делали недействительными


Четверть миллиона бюллетеней признали испорченными на выборах президента Украины в первом туре. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

По ее словам, бюллетени сознательно портили и делали недействительными, сфотографировав и выложив в соцсети, или другим способом нарушали тайну голосования.

Чтобы это не повторялось во втором туре, и каждый голос был учтен, председатель ЦИК предостерегает не нарушать заведенного порядка.

Напомним, полиция Киева призывает штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко не менять формат дебатов на НСК "Олимпийский", запланированных на вечер пятницы, по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 к НСК стянули около сотни силовиков, к вечеру их количество увеличится до 10 тысяч. Также на спортивной арене завершается монтаж сцен для кандидатов.


Также в пятницу в связи с дебатами на участках улиц возле "Олимпийского" ограничено движение транспорта. Изменилась работа и общественного транспорта столицы

Отметим, что 19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 22:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля! 

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Тег выборы, ЦИК, бюллетень

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