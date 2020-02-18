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В украинском МИДе напомнили, что Киев намерен провести очередной большой обмен пленными

18 февраля, 04:51

Встреча в «Нормандской четверки» запланирована на апрель

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Киев намерен провести очередной большой обмен пленными до следующей встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия – Ред.). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире украинского телеканала.

"Мы планируем до следующей встречи в "нормандском формате" провести большой обмен пленными", — сказал он, напомнив, что встреча в "Нормандской четверки" запланирована на апрель.

Пристайко уточнил, что с прошлой "нормандской встречи" удалось достичь прогресса только в обмене пленных.

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Фото: facebook.com/MIDRussia

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сомневается, что следующий "нормандский саммит" состоится в апреле 2020 года, поскольку украинская сторона, по его словам, не придерживается своих договоренностей, достигнутых на встрече 9 декабря в Париже.

Напомним, на последних переговорах "Нормандской четверки" были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе, и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что при подготовке к выборам на всей территории Донбасса обеспечивать безопасность "могут совместные патрули". По его словам, Киев поднимал этот вопрос и на "нормандских" переговорах, и в Минске. Он отмечал, что в такой патруль могли бы входить украинцы, представители временно оккупированных территорий и ОБСЕ. Также президент дал понять, что Киев готов к диалогу с мирными людьми Донбасса, но не с боевиками.

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Нормандская четверка МИД Украины обмен пленными нормандский формат мюнхенская конференция Вадим Пристайко

Источник: ТАСС

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