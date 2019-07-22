В Украину едет важный гость

Волкер посетит Украину, где проведет ряд встреч

Фото: Курт Волкер / Twitter.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поздравил украинцев с состоявшимися внеочередными парламентскими выборами и сообщил, что на текущей неделе посетит Украину, где проведет ряд встреч.

"Поздравления народу Украины – сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине", – написал Волкер в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.

Каких-либо подробностей о предстоящем визите американский дипломат не сообщил.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Сегодня, 22 июля, посольство США в Украине заявило, что на выборах 21 июля избирательный процесс в Украине прошел с уважением к основным свободам.

Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:

Слуга народа – 43,9%;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%;

Европейская солидарность – 8,9%;

Батькивщина – 7,6%;

Голос – 6,3%.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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