В Украину едет важный гость
Волкер посетит Украину, где проведет ряд встреч
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поздравил украинцев с состоявшимися внеочередными парламентскими выборами и сообщил, что на текущей неделе посетит Украину, где проведет ряд встреч.
"Поздравления народу Украины – сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине", – написал Волкер в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.
Каких-либо подробностей о предстоящем визите американский дипломат не сообщил.
21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.
Сегодня, 22 июля, посольство США в Украине заявило, что на выборах 21 июля избирательный процесс в Украине прошел с уважением к основным свободам.
Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:
- Слуга народа – 43,9%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%;
- Европейская солидарность – 8,9%;
- Батькивщина – 7,6%;
- Голос – 6,3%.
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".
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