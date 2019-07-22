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Посольство США дало оценку выборам в Украине

22 июля, 18:55

Уважение к основным свободам было соблюдено, отмечают дипломаты

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Сегодня, 22 июля, посольство США в Украине заявило, что на выборах 21 июля избирательный процесс в Украине прошел с уважением к основным свободам.

"Мы приветствуем начальную оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выборов в Верховную Раду и поздравляем украинский народ с избирательным процессом, который прошел с уважением к основным свободам. Мы также приветствуем усилия украинских властей и правоохранительных органов по обеспечению возможности безопасного осуществления демократических прав", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

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Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий:

  • Слуга народа – 43,9%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%;
  • Европейская солидарность – 8,9%;
  • Батькивщина – 7,6%;
  • Голос – 6,3%.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, голосование, парламентские выборы, выборы в парламент , посольство США, выборы 2019

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