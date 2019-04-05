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Вакарчук записал видеообращение по поводу дебатов Порошенко и Зеленского

Сегодня, 22:12

Музыкант отметил, что содержание важнее формы

Вакарчук записал видеообращение по поводу дебатов Порошенко и Зеленского Политика Музыкант отметил, что содержание важнее формы

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал ситуацию с подготовкой к проведению дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, заявив, что содержание важнее формы. Соответствующее видео певец выложил на своей странице в Facebook.

"Будут дебаты или не будут. Где они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор? И так происходит в течение всей президентской кампании: содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала", – отметил он.

Вакарчук призвал избирателей требовать от кандидатов в президенты конкретных ответов на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет и каковы конкретные пути реализации этого видения.

"Я, как избиратель, хотел бы знать ответы на вопросы, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права. Какая программа реформирования судебной системы? Как они собираются возвращать домой наших военнопленных и политических заключенных, которые находятся сейчас в российских тюрьмах? Каким образом они собираются возвращать оккупированные Крым, Донбасс? Как их полномочия и политический капитал они используют для того, чтобы заменить коррупцию равными правилами для всех? И, наконец, каким они видят будущее украинской армии и какие конкретные пути для внедрения такого видения?", – отметил певец.

Накануне депутат Европейского парламента Ребекка Хармспризвала лидеров президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко объяснить свои программы избирателям и представить приоритеты в своей политике на следующие 5 лет

Напомним, Юлия Тимошенко отказалась от предложения Владимира Зеленского исполнять роль "независимого арбитра" на дебатах перед вторым туром голосования.

Напомним, что 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты, выдвинув ряд встречных условий, одним из которых было место проведения "схватки" на НСК "Олимпийском".


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Тег Порошенко, вакарчук, дебаты, Зеленский, анализы, выборы президента Украины

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