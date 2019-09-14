Волкер назвал вопрос, в котором Украине нельзя идти на компромиссы по Донбассу

Свободные выборы могут быть только на безопасной территории, напомнил американский дипломат

Курт Волкер / Фото: yes-ukraine.org

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает необходимым для прекращения вооруженного конфликта на востоке Украине выполнять все пункты Минских соглашений, о чем он заявил на XVI Форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве

"Минские соглашения имеют стимулы: защита населения, амнистия участников конфликта, восстановление конституционного строя Украины, гарантированные местные выборы, чтоб люди могли выбрать своих местных представителей, специальный статус территорий на Украине — все это надо сделать в рамках соглашений, и тогда будут гарантии", — сказал американский дипломат.

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Для реализации всех пунктов, по словам Волкера, в первую очередь, должна быть обеспечена безопасность на этих территориях.

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"Мешало выполнению всех пунктов отсутствие безопасности даже для того, чтобы сделать первый шаг — это свободные выборы, — сказал он. — Говорили о "формуле Штайнмайера", которая заключается в том, что после того, как пройдут свободные выборы, тогда в тот же день сразу будет особый статус, но свободные выборы могут быть только на безопасной территории".

Волкер также заметил: "Украина не должна идти на компромисс только в тех вопросах, которые касаются территориальной целостности и безопасности".

Напомним министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак нашел позитив в формуле "Штайнмайера".

Напомним, что бывший украинский политзаключенный, экс-нардеп Степан Хмара объяснил, почему Украина должна отвергнуть "формулу Штайнмайера" и назвал ее путем к капитуляции.

Также ранее новости "Сегодня" писали, что экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

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