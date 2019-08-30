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Волкер поздравил новое правительство Украины

30 августа, 00:18

США стоят бок о бок с новым правительством в задании продвижения реформ, - сказал Волкер

Курт Волкер. Фото: посольство США в Украине

Курт Волкер. Фото: посольство США в Украине

Специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер поздравил с назначением нового премьер-министра, главы МИД и правительство Украины.
Об этом Волкер написал в сообщении в Twitter.
"Поздравляю премьер-министра Гончарука и министра иностранных дел Пристайко, а также весь состав правительства Украины!", – написал Волкер.
Он добавил, что США стоят бок о бок с новым правительством в задании продвижения реформ и стремлении к миру и восстановления территориальной целостности Украины.

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры министров.

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Президент Владимир Зеленский предлагает сократить численность нардепов, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован под номером 1017. Он определен как неотложный.

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Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
REUTERS/Gleb Garanich

Законопроект об импичменте президента (№ 1012) Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады. Он внесен как неотложный.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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Кабмин премьер Верховная Рада Украина поздравления Волкер

Источник: Сегодня

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