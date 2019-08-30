Волкер поздравил новое правительство Украины

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.
Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры министров.
Президент Владимир Зеленский предлагает сократить численность нардепов, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован под номером 1017. Он определен как неотложный.
Законопроект об импичменте президента (№ 1012) Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады. Он внесен как неотложный.
Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание
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