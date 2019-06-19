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"Зачистка" тех, кто много знает о войне: в Раде отреагировали на смерть Тымчука

19 июня, 15:12

Смерть нардепа могла быть "чисткой" тех, кто много знает о войне и оккупации России, говорит Бригинец.

Дмитрий Тымчук / Фото из открытых источников
Дмитрий Тымчук / Фото из открытых источников.

В Верховной Раде никто не верит, что смерть народного депутата Дмитрия Тымчука произошла по причине неосторожного обращения с оружием.

Об этом коллега нардепа по парламентскому комитету по национальной безопасности и обороне Александр Бригинец сказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Мы сами в шоке. Никто не верит в то, что это была ошибка при чистке оружия. Опытный офицер не мог сделать такую фатальную ошибку, – сказал Бригинец. – Если послушать то, что говорится в кулуарах – так это немного другая "чистка". "Зачистка" тех, кто много знает о войне, об оккупации России. Что время "Информационного сопротивления" прошло, а пришло время компромисса. И те, кто стоял у истоков и во главе этого "Информационного сопротивления", будут исчезать тем или иным способом".

По словам Бригинца, самая распространенная версия произошедшего – действия России или приближенных к России сил.

"Безусловно, Дмитрий сделал очень многое для Украины. Он был настоящим патриотом. Человеком, который активно боролся с Россией, очень много делал для того, чтобы люди знали и понимали, что делается на фронте, что делается за линией фронта. Его роль невозможно переоценить. И то, что  "Информационное сопротивление" стало мешать, как и сам Дмитрий – факт. Поэтому в случайность мало кто верит. Все говорят, что это действия России, или приближенных к России сил с целью зачистки информационного сопротивления в Украине", – сказал Бригинец.

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Напомним, в Национальной полиции назвали три версии гибели Тымчука – несчастный случай, неострожное обращение с огнестрельным оружием, а также криминальный характер убийства.

Сообщалось, что помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян напомнил: погибший был профессиональным военным, поэтому версия о случайном выстреле сомнительна .

А член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко заявил, что во время чистки наградного пистолета Тымчук нанес себе смертельное ранение .

Ранее новости "Сегодня" писали, что об огнестрельном ранении Тымчука в полицию сообщила его супруга Ханна . Как рассказал однопартиец погибшего по "Народному фронту" Антон Геращенко, женщина обратилась в правоохранительные органы 19 июня в 12:15, сообщив, что обнаружила в квартире мужа с огнестрельным ранением головы. Однако, когда приехала "скорая помощь", Тымчук уже скончался.

Больше о погибшем нардепе читайте на сайте "Сегодня": "Прошел Ирак и Ливан, попал под санкции Кремля: кем был Дмитрий Тымчук" .


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Тег смерть, гибель, самоубийство, бригинец, Тымчук, зачистка

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Сегодня

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