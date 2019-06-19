Слободян о гибели Тымчука: Версия о случайном выстреле сомнительна

Покойный нардеп был профессиональным военным и вообще не употреблял спиртное

Дмитрий Тымчук. Фото: facebook.com/dmitry.tymchuk.

"Случайная" версия гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука кажется помощнику главы Госпогранслужбы Украины Олегу Слободяну маловероятной.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что погибший был профессиональным военным и вообще не употреблял спиртное.

"Нам будет тебя не хватать", – резюмировал Слободян.

Таким образом он прокомментировал версию о том, что Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета.

Напомним, 19 июня супруга нардепа и координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука Ханна сообщила в полицию о обнаружении в их квартире в Киеве своего супруга с огнестрельным ранением головы. Когда приехала "скорая помощь", политик и военный скончался.

Кроме того, "Сегодня" писали о реакции украинских политиков, волонтеров и военных экспертов на случившееся.

Дмитрий Тымчук – полковник Вооруженных сил Украины в запасе и стал известен благодаря активному освещению российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Он проходил службу в войсках ПВО, а позже работал в штабе Нацгвардии, а с 2000 по 2012 год занимал различные должности в структурных подразделениях Минобороны. Во время служебных командировок посетил украинские контингенты в Ираке, Ливане и Косово.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Слободян о гибели Тымчука: Версия о случайном выстреле сомнительна". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"