Слободян о гибели Тымчука: Версия о случайном выстреле сомнительна
Покойный нардеп был профессиональным военным и вообще не употреблял спиртное
"Случайная" версия гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука кажется помощнику главы Госпогранслужбы Украины Олегу Слободяну маловероятной.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что погибший был профессиональным военным и вообще не употреблял спиртное.
"Нам будет тебя не хватать", – резюмировал Слободян.
Таким образом он прокомментировал версию о том, что Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета.
Напомним, 19 июня супруга нардепа и координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука Ханна сообщила в полицию о обнаружении в их квартире в Киеве своего супруга с огнестрельным ранением головы. Когда приехала "скорая помощь", политик и военный скончался.
Кроме того, "Сегодня" писали о реакции украинских политиков, волонтеров и военных экспертов на случившееся.
Дмитрий Тымчук – полковник Вооруженных сил Украины в запасе и стал известен благодаря активному освещению российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Он проходил службу в войсках ПВО, а позже работал в штабе Нацгвардии, а с 2000 по 2012 год занимал различные должности в структурных подразделениях Минобороны. Во время служебных командировок посетил украинские контингенты в Ираке, Ливане и Косово.
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