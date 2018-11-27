Захарова прокомментировала провал РФ на заседании Совбеза ООН

Представитель МИД РФ отметила, что "к сожалению, была удовлетворена заявка, которая была основана на украинском письме"

Россия сожалеет, что Совет Безопасности ООН отклонил российскую заявку по повестке заседания в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", – передает ТАСС.

"Как только эта драматическая ситуация начала набирать опасные обороты, РФ направила председателю Совета Безопасности ООН заявку об экстренном проведении заседания Совбеза, – сказала она. – Украина также направила свои материалы, но она не является членом СБ ООН и не может созывать заседания".

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"К нашему огромному сожалению, члены СБ ООН, и как сказал наш представитель, не без влияния США и других западных государств, не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку и провести заседание по повестке дня, а если говорить нормальным языком – рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах, – продолжила официальный представитель МИД РФ. – К сожалению, была удовлетворена заявка, которая была основана на украинском письме, но еще раз повторю, мы прекрасно понимаем, как формируется это так называемое солидарное большинство".

Накануне президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил надежду, что Германия воздействует на Украину по ситуации в Керченском проливе, чтобы удержать ее от необдуманных шагов.

Как сообщалось, сегодня состоялось внеочередное заседание Совета безопасности ООН в связи с российской агрессией в Азовском море. Большинством голосов Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией повестку экстренного заседания. Семью голосами "против" при четырех "за" и таком же количестве воздержавшихся членов Совбеза российское предложение не было принято.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.