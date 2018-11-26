Россия провалилась на заседании Совета Безопасности ООН по Азовскому морю

Сегодня, 18:48

Семью голосами "против" при четырех "за" российское предложение не было принято

Фото: AFP
Фото: AFP

Большинством голосов Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией повестку экстренного заседания, которое созвали из-за российской агрессии в Азовском море.

Семью голосами "против" при четырех "за" и таком же количестве воздержавшихся ленов Совбеза российское предложение не было принято.

В такой ситуации, заместителю российского постпреда Дмитрию Полянскому не оставалось ничего, кроме как беспомощно заявил, будто "никто не может помешать России как постоянному члену Совета Безопасности поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся".

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпусках в 19.00 и 23.00.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
Россия, азовское море, ВМС Украины
Источник:

"Сегодня"

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