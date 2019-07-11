Замминистра МИД обсудил с делегацией Минобороны США сотрудничество в сфере безопасности

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности

Фото: МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок принял делегацию Министерства обороны США, стороны обсудили усиление возможностей двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, американскую делегацию возглавила директор отдела стран Балканского, Кавказского и Черноморского региона Офиса заместителя министра обороны США по вопросам политики Катрин Сендак.

"Во время встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, в частности помощь США в усилении возможностей сектора безопасности и обороны Украины и реформировании украинской оборонной промышленности", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что отдельное внимание было уделено улучшению координации по сдерживанию агрессивных действий РФ, в т.ч. "модальностям возможной будущей мониторинговой миссии в Черном море, усилению двустороннего взаимодействия в сфере кибербезопасности".

Божок сообщил американской стороне о ситуации в районе проведения ООС, усилий украинской стороны для разведения сил вблизи Станицы Луганской и освобождения украинских моряков, которые незаконно удерживаются в РФ, а также мероприятий по решению вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений.

Напомним, что ранее экс-посол США в Киеве Джон Хербст подчеркнул, что поддержка Украины оружием могла бы быть и больше.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 млн долларов.

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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