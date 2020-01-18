Зарплата министра: Малюська назвал желанную сумму

Денис Малюська. Фото: minjust.gov.ua/

Достойная украинского министра зарплата должна составлять около 80 тыс. гривен. Такое мнение в эфире телеканала Украина-24 высказал министр юстиции Денис Малюська.

Напомним, ранее министр рассказывал, что его зарплата несколько месяцев составляла примерно 17 тыс. гривен, даже немного меньше.

В ноябре министры получили надбавки.

"Многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тыс. гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. – надолго меня не хватит. Четверо детей, это требует средств", – отметил тогда Денис Малюська.

Он полагает, что на зарплаты украинских чиновников обращают внимание и международные инвесторы.

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"Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают, что правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату", – заявил он.

Это заявление стало резонансным, что заставило министра прояснить позицию: он не собирается уходить в отставку, поскольку вопрос заработной платы не настолько критичен, как об этом написали СМИ.

"Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере, последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже", – отметил Малюська. Он добавил, что к тому времени получил из США выплату из пенсионного фонда, которая составила около 1 млн грн.

В канун зимних праздников члены правительства получили повышенные за счет премий и доплат заработные платы. Денис Малюська заверил, что суммы, указанные в ответах на официальные запросы СМИ, на самом деле далеки от тех, которые чиновники реально получили на руки.

"Я 226 тыс. гривен не получал и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка, уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. В целом зарплата действительно была маленькой", – написал Малюська на своей странице в Facebook.

При этом министр уточнил, что, по его мнению, чиновники должны получать высокие зарплаты.

"Но если отойти от личного и перейти к сути, то высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость. О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до отлета, и лететь в таком случае придется за свой счет (если повезет, потом компенсируют). <...> Более того, попадание на политическую должность делает из человека politically exposed person (политического деятеля), и в течение нескольких лет после увольнения его не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация. Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей предыдущей работе, которой занимался почти 10 лет. Поэтому критически важно не полностью потратить все предыдущие накопления, но и оставить хоть немного на потом", – объяснил свою позицию Малюська.

Отметим, новости "Сегодня" приводили мнение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова относительно зарплат. Он сказал, что народные депутаты должны получать больше нынешних 35-40 тыс. грн. А ранее высказывался за то, чтобы платить председателю парламента 50 тыс. грн:

А 15 января Кабмин утвердил новые зарплаты топовых чиновников, суммы которых называл сайт "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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