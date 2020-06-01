Заседание Кабинета министров: онлайн-трансляция

Кабинет министров проводит заседание под председательством главы правительства Дениса Шмыгаля.

По итогам заседания правительства, ориентировочно в 13:15, состоится онлайн-брифинг, на котором выступят министр социальной политики Марина Лазебная, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Реклама В тренде Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет

Напомним, с сегодняшнего дня Украина входит в третий этап выхода из карантина: открываются спортзалы, фитнес-центры, бассейны, учебные заведения. Также запускается межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки. Денис Шмыгаль отмечал, что привычная жизнь постепенно возвращается в Украину.

Отметим, что на первом этапе выхода из карантина 11 мая разрешили открыться бизнесу – магазинам, ресторанам, парикмахерским, салонам красоты и другим заведениям. На втором этапе, с 23 мая, начал работать общественный транспорт (метро с 25 мая).

Кроме того, на прошлом своем заседании Кабмин представил программу выхода из коронакризиса. По словам премьера, документ начали готовить сразу после начала карантина и работали над ним более 6 недель, и теперь он предлагается для публичного обсуждения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама