Зеленский: Домой вернулись обычные украинцы – не прокаженные и не больные чумой

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцамиз-за ситуации в Новых Санжарах.

"Мы рады возвращению граждан, мы рады что они дома. Спасибо экипажу самолета, который осуществлял эвакуацию, медикам, журналистам, работникам МВД и других структур. Спасибо большинству общества за слова поддержки и готовность помочь. Каждый украинец должен четко знать: моя страна меня не оставит", – отметил президент.

"Домой вернулись обычные украинцы, не прокаженные, не больные чумой, не с рогами и копытами – а здоровые, наши граждане. Камеры зафиксировали лицо "вирусологов" в спортивных костюмах, которые организовали массовые беспорядки. Ранее они уже были замечены как важные аграрии, которые выступают против рынка земли", – добавил глава государства.

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Президент убежден, что заказчики и организаторы беспорядков понесут ответственность. Мол, времена, когда можно зарабатывать политические очки беспорядками и протестами – закончились.

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В итоге он отметил, что для всех эвакуированных подготовили безопасные условия двухнедельной обсервации. Ситуация стабильная и контролируемая.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным в медцентре "Новые Санжары".

Начальник санатория Нацгвардии Александр Блинов рассказал, что вопреки реакции местных, никто из эвакуированных украинцев, помещенных в санаторий, не высказывал своей обиды: по его словам, люди просто простили то, что их так нерадушно встречали местные жители.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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